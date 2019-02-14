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Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

記者李欣容、傅家妤／綜合報導

《大學生了沒》班底Nina在14日情人節這天宣布登記結婚喜訊，雖然並未提及男方身分，照片中也僅露出一隻手，但有消息稱，其實男方的真實身分，就是同為《大學生了沒》的班底曾小新（曾惠新），她的經紀人也向《ETtoday星光雲》記者證實了此事。

▲▼Nina。（圖／翻攝自Facebook／Nina）

▲Nina老公是曾小新。（圖／翻攝自IG／Nina、Youtube）

現年24歲的Nina在IG上分享喜訊：「對於新的身分緊張又期待，希望未來的每一天都可以牽著彼此的手一起走下去，也把滿滿的愛跟幸福分享給我愛的你們，祝大家情人節快樂。」據悉她與大10多歲的老公，其實已經穩定交往2年多，但她並未公開男方的身分，其實這位藏鏡人就是《大學生了沒》的曾小新。

▲▼Nina。（圖／翻攝自Facebook／Nina）

▲Nina宣布婚訊。（圖／翻攝自IG／Nina）

Nina經紀人回應《ETtoday星光雲》記者稱：「他們公開很久啦，我以為你們都知道。」由於小新和Nina的前任也都是《大學生》班底晞晞和張灝，且Nina和張灝分手後仍維持朋友關係，男方還曾替她搬家，對此Nina經紀人則說：「不會尷尬啦，現在就是很普通的朋友。」

▲▼Nina。（圖／翻攝自Facebook／Nina）

▲曾小新經營吉他生意多年。（圖／翻攝自曾小新臉書）

曾小新（曾惠新）過去曾是《大學生了沒》班底，20歲就開設網路商店賣起吉他，原本只是小本經營，沒想到在短短的3年的時間內，他就已經在23歲開了實體店面，網購生意加上實體店面，他在短短十幾年間就已經創下數千萬元的驚人營收。

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關鍵字

大學生了沒, Nina, 曾小新, 曾惠新

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