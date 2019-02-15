Sweety罕見合體！　曾之喬、劉品言「神凍齡20年」網看呆

記者傅家妤／綜合報導

藝人曾之喬（喬喬）2003年與劉品言（言言）以團體「Sweety」出道，在時隔16年後，當年的兩個小女孩如今都已經30歲，在各自的領域中發光發熱。曾之喬14日晚間罕見曬出兩人合照，瞬間勾出不少網友的青春回憶。

▲曾之喬曬與劉品言的同框照。（圖／翻攝自IG／曾之喬）

曾之喬與劉品言在2002年組成Sweety，當時兩人年僅13歲，而正式出道時兩人也才14歲，是當時台灣史上最年輕的少女團體，不過兩人在2007年以單飛不解散的方式，往不同的領域中發展，劉品言期間還去到了巴黎留學，而曾之喬則是持續在影視圈中打拼，近期還發行了新書《一個人去丹麥，寫一本書》，跨界成為作家，如今兩人都各自擁有一片天，生活與工作也都十分忙碌。

▲曾之喬、劉品言以「Sweety」出道，至今已經16年。（圖／翻攝自、YouTube）

沒想到，就在14日情人節這天，兩人竟然合體同框了！曾之喬在IG上曬出合照，並開心地表示：「敬我們從十三歲到了三十歲！」兩人難得相聚，但雙方都分別遲到了15分鐘，曾之喬解釋，劉品言是為了停下買花送給好姐妹，而她則是慣性地「常常遲到15分鐘」，一番自嘲逗樂網友。

▲雖然工作忙碌，但兩人感情依舊非常好，姐妹情誼讓人羨慕。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

雖然都已經30歲，但從合照中可以看到，兩人其實都保養得非常好，看起來與13歲的時候，並沒有太大的分別，不少網友都大讚兩人非常漂亮。另外也有不少死忠粉絲看到2人合體，都忍不住驚呼：「看到這同框要哭了，我最愛的Sweety」、「哇！好久沒看到妳們的合照」，瞬間掀起不少熱議。