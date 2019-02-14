2歲女娃跌一跤　媽一抱起…突翻白眼「癱軟休克！」

記者傅家妤／綜合報導

香港女星（Celia）憑藉著電影《一路向西》走紅，2016年與老公李冠锋結婚，育有2個女兒，一家四口幸福美滿。不過她14日卻臉書上透露，2歲的大女兒在球場玩耍時，不小心摔了一跤，原以為並無大礙，沒想到下秒她一抱起，女兒就瞬間翻白眼、癱軟休克，嚇壞眾人。

▲郭穎兒婚後迎來2個寶貝女兒。（圖／翻攝自Facebook／郭穎兒）

郭穎兒PO出女兒躺在病床上的畫面，稱就在情人節的前一晚上，她與老公帶著女兒去打羽球，女兒就在工人的陪伴下，在球場邊跑來跑去，沒想到卻不小心絆倒，往前跌了一跤，原以為小孩跌倒是很平常的事情，眼見女兒哭得很大聲，夫妻倆上前查看女兒傷勢，看見2歲女兒嘴角有血，還以為只是不小心撞到的小傷。

▲郭穎兒大女兒摔倒、休克送醫。（圖／翻攝自Facebook／郭穎兒）

沒想到，下秒郭穎兒把女兒抱起來，「她突然間翻白眼，整個人都癱軟，嘴唇是白色的，這個情況持續了大概2分鐘左右，我老公怎麼叫她，她都沒有反應。」郭穎兒見狀，立刻打電話叫救護車，在救護車來的路上，救護人員也一直在電話中安慰，以及詢問小孩的受傷情況，並指導她如何急救。

▲郭穎兒帶著大女兒到羽球場玩。（圖／翻攝自Facebook／郭穎兒）

在救護車到達時，女兒就已經清醒，大聲喊痛還討奶嘴，郭穎兒著時候才稍稍放心，之後女兒被送進醫院做檢查，如今已經平安出院。她在文中大讚救護人員非常專業，態度也很好，不僅安撫了她的情緒，也詳細指導她該如何作業，讓她感到非常佩服。





▲郭穎兒發文。（圖／翻攝自Facebook／郭穎兒）