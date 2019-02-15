CP查理分手！　放閃舊愛隔5月「刪光合照」改認愛小9歲嫩妹

記者傅家妤／綜合報導

美國歌手CP查理（Charlie Puth）先前與女星荷絲頓塞琪（Halston Sage）愛得火熱，去年9月還頻頻在社群網站上高調放閃，沒想到事隔數月，他身邊的女伴已經換人了，還在情人節當天，曬出與新歡的合照認愛，而且還被發現已將舊愛的相關發文全刪除了。

▲CP查理與舊愛分手，情人節認愛新歡。（圖／翻攝自IG／CP查理）

27歲CP查理14日在IG上曬出與新女友的合照，並開心寫下：「情人節快樂」，後面還附上一個愛心符號。畫面中，小倆口似乎身處在廁所裡，對著鏡子自拍，只見他環抱著女友，女方整個人依偎在他身上，笑得非常甜。

▲夏洛特羅倫斯年僅18歲，身兼歌手及模特兒工作。（圖／翻攝自IG／夏洛特羅倫斯）

該名女子其實就是歌手夏洛特羅倫斯（Charlotte Lawrence），年僅18歲，2016年才剛出道的她，目前尚未有代表作，但擁有姣好身材的她，是許多時尚雜誌御用的模特兒。





▲CP查理先前頻頻與荷絲頓塞琪放閃。圖／翻攝自IG／CP查理）

事實上，CP查理在去年9月剛與舊愛荷絲頓塞琪在IG上高調放閃，當時他還曬出女方坐在他腿上的甜蜜合照，還PO了兩人牽手的畫面，女方也同樣PO出與他在泳池裡相擁照片，看起來非常甜蜜。沒想到時隔不到半年，兩人似乎已經悄悄分手，過去的甜蜜畫面也悄悄地從CP查理的IG上消失，如今還在情人節高調認愛新歡，感情世界讓眾人看傻，不過大部分粉絲還是非常祝福他。

▲CP查理發文。（圖／翻攝自IG／CP查理）