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容祖兒真的分手了！　親口認「與劉浩龍6年情斷」

記者傅家妤／綜合報導

香港歌手容祖兒2012年認愛同門師兄劉浩龍，近年來她將事業重心轉向大陸，必須經常往返兩地，工作非常忙碌，2018年有消息傳出，兩人已經分手，但雙方一直未有正面回應。沒想到，容祖兒29日鬆口認了目前單身，與劉浩龍分手已經有一段時間了。

▲▼容祖兒、劉浩龍 。（圖／翻攝自IG／容祖兒、微博／劉浩龍）

▲容祖兒認了與劉浩龍已經分手 。（圖／翻攝自IG／容祖兒、微博／劉浩龍）

根據香港媒體報導，容祖兒29日出席品牌活動時，透露8月將與好姐妹「Twins」的阿嬌及阿Sa，將一起去希臘旅行，兩位好姐妹也會帶著另一半同行。隨後，她被媒體追問，是否也會帶著另一半一起去，她隨即正面表示，自己目前單身，與劉浩龍已經分手。

▲▼容祖兒、劉浩龍 。（圖／翻攝自IG／容祖兒、微博／劉浩龍）

▲容祖兒與Twins一起去希臘旅遊 。（圖／翻攝自IG／容祖兒）

隨後，容祖兒解釋「我作為一個藝人，說的每一句話和聲明，對任何人都會有影響，所以感情事想低調處理，但問到我，我就誠實跟大家說，我現在是單身。」目前也非常享受一個人生活，認為現在自己人生中，婚姻和戀愛並非必需品，例如友情也在她的生命中佔了一個很重要的位置：「感情隨緣啦。」

▲▼何韻詩、容祖兒鬧翻6年「世紀同框」。（圖／翻攝自黃耀明IG、何韻詩微博）

▲何韻詩與容祖兒過去曾爆出「女女戀」。（圖／翻攝自微博／何韻詩）

容祖兒出道多年，過去鮮少有緋聞傳出，2002年曾被爆出與何韻詩有一段情，但2012年卻爆出她因認愛劉浩龍，導致與何韻詩翻臉，當時何韻詩在受訪時，曾表示在得知2人交往後「很受傷」，有人認為她是因為身為容祖兒多年「蕾絲戀人」，最後慘遭背叛讓她很傷心。

但也有另一說法是，何韻詩與劉浩龍有過一段曖昧情，男方還曾公開在微博上向她求婚，沒想到最後舊愛卻變成了好友容祖兒的男友，才讓她覺得非常受傷。對此，三人從未給出明確說法，事過多年3人動向依舊是大家關注的焦點之一。

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容祖兒, 何韻詩, 劉浩龍

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