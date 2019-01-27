ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

港姐爆不雅片流出　本尊揭真相「真正女主角」身分曝光

記者傅家妤／綜合報導

近來網路上疑似再度傳出香港藝人的不雅影片，而這次的女主角被網友揣測是2016年香港小姐季軍陳雅思。不少人認為該女主角的樣貌與她有幾分相似。對此，陳雅思本人在27日隨即出面否認，加上事後該名女主角的真正身分也遭到網友曝光，陳雅思才得以洗脫冤屈。

▲陳雅思、星國冠希。（圖／翻攝自IG／陳雅思）

▲陳雅思被衰捲進不雅片風波。（圖／翻攝自IG／陳雅思）

根據香港媒體報導，近日有數段不雅影片在通訊軟體上遭到瘋傳，片中一男一女在不同場合進行親熱舉動，而女主角口說流利英文，加上樣貌似乎於在加拿大留學的陳雅思有幾分相似，因此引來網友瘋猜，陳雅思就是影片中的女主角。對此，陳雅思在接受香港《東網on.cc》訪問時，堅決否認是影片中的女主角，隨後並曝光該女生的真正身分，是一名新加坡網紅。她也為對方感到非常不值，非常心疼。

▲陳雅思、星國冠希。（圖／翻攝自IG／陳雅思）

▲陳雅思出面否認自己就是不雅片女主角。（圖／翻攝自IG／陳雅思）

事後證實，該不雅影片男女主角，就是2018年鬧得沸沸揚揚「星國冠希」與其正宮女友，過去女方其實就曾發聲明，事後她也坦承已經離開對方，在親友的支持鼓勵下，她也已經重新振作，展開新的人生。沒想到，過去的影片如今再度被挖出，加上該名女網紅的模樣與陳雅思有幾分相似，才會再度掀起波瀾，引起熱議，如今終於真相大白，陳雅思也表示，其實沒有因為這次事件而讓心情受到影響。

▲陳雅思、星國冠希。（圖／翻攝自IG／陳雅思）

▲陳雅思（左）與星國冠希的正宮女友（右）五官有幾分相似。（圖／翻攝自IG／陳雅思）

29歲的陳雅思是2016年香港小姐季軍，從小在加拿大長大的她，過去曾主持過節目，近年才有終於獲得演戲機會，如今在港劇《荷里活有個大老千》飾演「芬芳」，被觀眾看到。

推薦閱讀

患躁鬱症曾三度尋短！　女星再求助「14歲兒失蹤3天」

安海瑟薇喝酒18年「決定戒了！」　背後原因藏滿滿母愛

吳謹言《皓鑭傳》挨批演技爛　佘詩曼點出「關鍵原因」

星二代被「木村拓哉壁咚！」　大神曝15年緣分：我認識她媽！

裘莉12歲女削平頭帥翻！　抽高「直逼169CM媽媽」

虧6千萬也要賣！　奶茶妹急脫手千億夫送的「3.5億豪宅」

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

星二代機場喊「我有炸彈」揍保安！　被警戒後…直接獲釋

布魯克林出賣女友床照！　「裸上身互摟」畫面曝光

巨星兒現信義威秀！　撿到信用卡「貼心暖舉」網激讚：人也太好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

馮偉衷女友靈堂痛哭…IG宣布「叫我馮太」　新加坡軍禮出殯千人送別

謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

頑童瘦子：我們要單飛了！　高雄開唱突「宣布新消息」全嚇翻

體操女神「伸舌挑逗閨蜜丈夫」　囂張嗆正宮：有本事繼續抓我證據

白紀亞親弟「正臉照」曝光！　五官神複製…網看傻：信了妳沒整型

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳雅思, 星國冠希

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 港姐爆不雅片流出　本尊揭真相「真正女主角」身分曝光
  2. 周杰倫喊「林北」與蕭敬騰私訊曝光！　阿信秒筆記：原來這些不算髒話
  3. 首登小巨蛋個唱日女團！　乃木坂46賣萌喊：啾咪，哇尚勾錐！
  4. 快訊／「嵐」緊急召開記者會！5人首露面…大野智「想做個了斷」含淚洩引退
  5. 女星洗澡一半…飯店火災！　「找不到逃生門」原地發呆
  6. 李準基：你們怪美的！　暖獻《步步驚心》OST融化全場
  7. 曾之喬過年回家當孝女　忍痛推工作：多高價都不接
  8. 真的解散「台上放聲大哭」　姜丹尼爾哭到跪下：沒有Wanna One了
  9. 22歲女優出道8個月「薪水是以前上班20倍」！　AV達人算出驚人數目
  10. 快訊／世界DJ冠軍出爐！頑童御用DJ Afro正男《辣台妹》嗨炸中正紀念堂

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366