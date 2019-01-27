港姐爆不雅片流出　本尊揭真相「真正女主角」身分曝光

記者傅家妤／綜合報導

近來網路上疑似再度傳出香港藝人的不雅影片，而這次的女主角被網友揣測是2016年香港小姐季軍陳雅思。不少人認為該女主角的樣貌與她有幾分相似。對此，陳雅思本人在27日隨即出面否認，加上事後該名女主角的真正身分也遭到網友曝光，陳雅思才得以洗脫冤屈。

▲陳雅思被衰捲進不雅片風波。（圖／翻攝自IG／陳雅思）

根據香港媒體報導，近日有數段不雅影片在通訊軟體上遭到瘋傳，片中一男一女在不同場合進行親熱舉動，而女主角口說流利英文，加上樣貌似乎於在加拿大留學的陳雅思有幾分相似，因此引來網友瘋猜，陳雅思就是影片中的女主角。對此，陳雅思在接受香港《東網on.cc》訪問時，堅決否認是影片中的女主角，隨後並曝光該女生的真正身分，是一名新加坡網紅。她也為對方感到非常不值，非常心疼。





▲陳雅思出面否認自己就是不雅片女主角。（圖／翻攝自IG／陳雅思）

事後證實，該不雅影片男女主角，就是2018年鬧得沸沸揚揚「星國冠希」與其正宮女友，過去女方其實就曾發聲明，事後她也坦承已經離開對方，在親友的支持鼓勵下，她也已經重新振作，展開新的人生。沒想到，過去的影片如今再度被挖出，加上該名女網紅的模樣與陳雅思有幾分相似，才會再度掀起波瀾，引起熱議，如今終於真相大白，陳雅思也表示，其實沒有因為這次事件而讓心情受到影響。

▲陳雅思（左）與星國冠希的正宮女友（右）五官有幾分相似。（圖／翻攝自IG／陳雅思）

29歲的陳雅思是2016年香港小姐季軍，從小在加拿大長大的她，過去曾主持過節目，近年才有終於獲得演戲機會，如今在港劇《荷里活有個大老千》飾演「芬芳」，被觀眾看到。