女星洗澡一半…飯店火災！　「找不到逃生門」原地發呆

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星王珞丹曾參演多部知名戲劇，長相清純的她，素有「文藝小清新」的稱號，近日她到挪威度假滑雪，沒想到卻在當地的飯店遇到火災，剛進到浴缸準備洗澡，被同行友人通知發生火災，要立即逃出飯店，她在凌晨5點23分發文稱，自己此時此刻就「站在風中思考人生。」

▲王珞丹到挪威度假滑雪。（圖／翻攝自微博／王珞丹）

王珞丹26日凌晨時分，在微博上發文透露，自己所住的飯店發生了火災，隨後還描述了自己逃生的狀況，當時的她才剛卸完妝，才剛坐進浴缸準備泡澡，沒想到就被同行友人通知飯店著火了，要趕緊逃生下樓，沒想到當下她卻猶豫了：「因為我太累了，這酒店就像迷宮一樣走不出去，最後我孤身一人站在電梯口，找不到能打開的安全門。」

▲王珞丹住的飯店發生火災。（圖／翻攝自微博／王珞丹）

當下，王珞丹站在原地看著警鈴發呆，想著：「就算我死了，我也得先把這鈴聲盤滅，太吵了！」所幸，最後之後飯店工作人員發現，才帶著她離開酒店，就在發文的當下，王珞丹其實在街頭，「站在風中思考人生！」她無奈笑言：「我的2019啊，呵呵注定喧囂。」隨後還附上數張自拍照，只見她穿著灰色羽絨服，頭髮也非常凌亂，神情看起來相當無奈。

▲王珞丹遇到火警後，在街頭自拍。（圖／翻攝自微博／王珞丹）

不少粉絲看了以後，都非常擔心，紛紛囑咐：「我們的傻姐姐啊，注意安全，要照顧好自己」、「沒事就好，安全最重要，小心點」，掀起不少熱議。

▲王珞丹發文。（圖／翻攝自微博／王珞丹）