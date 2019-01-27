ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女星洗澡一半…飯店火災！　「找不到逃生門」原地發呆

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星王珞丹曾參演多部知名戲劇，長相清純的她，素有「文藝小清新」的稱號，近日她到挪威度假滑雪，沒想到卻在當地的飯店遇到火災，剛進到浴缸準備洗澡，被同行友人通知發生火災，要立即逃出飯店，她在凌晨5點23分發文稱，自己此時此刻就「站在風中思考人生。」

▲▼王珞丹。（圖／翻攝自微博／王珞丹）

▲王珞丹到挪威度假滑雪。（圖／翻攝自微博／王珞丹）

王珞丹26日凌晨時分，在微博上發文透露，自己所住的飯店發生了火災，隨後還描述了自己逃生的狀況，當時的她才剛卸完妝，才剛坐進浴缸準備泡澡，沒想到就被同行友人通知飯店著火了，要趕緊逃生下樓，沒想到當下她卻猶豫了：「因為我太累了，這酒店就像迷宮一樣走不出去，最後我孤身一人站在電梯口，找不到能打開的安全門。」

▲▼王珞丹。（圖／翻攝自微博／王珞丹）

▲王珞丹住的飯店發生火災。（圖／翻攝自微博／王珞丹）

當下，王珞丹站在原地看著警鈴發呆，想著：「就算我死了，我也得先把這鈴聲盤滅，太吵了！」所幸，最後之後飯店工作人員發現，才帶著她離開酒店，就在發文的當下，王珞丹其實在街頭，「站在風中思考人生！」她無奈笑言：「我的2019啊，呵呵注定喧囂。」隨後還附上數張自拍照，只見她穿著灰色羽絨服，頭髮也非常凌亂，神情看起來相當無奈。

▲▼王珞丹。（圖／翻攝自微博／王珞丹）

▲王珞丹遇到火警後，在街頭自拍。（圖／翻攝自微博／王珞丹）

不少粉絲看了以後，都非常擔心，紛紛囑咐：「我們的傻姐姐啊，注意安全，要照顧好自己」、「沒事就好，安全最重要，小心點」，掀起不少熱議。

▲▼王珞丹。（圖／翻攝自微博／王珞丹）

▲王珞丹發文。（圖／翻攝自微博／王珞丹）

推薦閱讀

星二代被「木村拓哉壁咚！」　大神曝15年緣分：我認識她媽！

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

吳謹言《皓鑭傳》挨批演技爛　佘詩曼點出「關鍵原因」

患躁鬱症曾三度尋短！　女星再求助「14歲兒失蹤3天」

虧6千萬也要賣！　奶茶妹急脫手千億夫送的「3.5億豪宅」

布魯克林出賣女友床照！　「裸上身互摟」畫面曝光

裘莉12歲女削平頭帥翻！　抽高「直逼169CM媽媽」

巨星兒現信義威秀！　撿到信用卡「貼心暖舉」網激讚：人也太好

安海瑟薇喝酒18年「決定戒了！」　背後原因藏滿滿母愛

星二代機場喊「我有炸彈」揍保安！　被警戒後…直接獲釋

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

馮偉衷女友靈堂痛哭…IG宣布「叫我馮太」　新加坡軍禮出殯千人送別

謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

頑童瘦子：我們要單飛了！　高雄開唱突「宣布新消息」全嚇翻

體操女神「伸舌挑逗閨蜜丈夫」　囂張嗆正宮：有本事繼續抓我證據

白紀亞親弟「正臉照」曝光！　五官神複製…網看傻：信了妳沒整型

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王珞丹

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 港姐爆不雅片流出　本尊揭真相「真正女主角」身分曝光
  2. 周杰倫喊「林北」與蕭敬騰私訊曝光！　阿信秒筆記：原來這些不算髒話
  3. 首登小巨蛋個唱日女團！　乃木坂46賣萌喊：啾咪，哇尚勾錐！
  4. 快訊／「嵐」緊急召開記者會！5人首露面…大野智「想做個了斷」含淚洩引退
  5. 女星洗澡一半…飯店火災！　「找不到逃生門」原地發呆
  6. 李準基：你們怪美的！　暖獻《步步驚心》OST融化全場
  7. 曾之喬過年回家當孝女　忍痛推工作：多高價都不接
  8. 真的解散「台上放聲大哭」　姜丹尼爾哭到跪下：沒有Wanna One了
  9. 22歲女優出道8個月「薪水是以前上班20倍」！　AV達人算出驚人數目
  10. 快訊／世界DJ冠軍出爐！頑童御用DJ Afro正男《辣台妹》嗨炸中正紀念堂

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366