方媛神隱5月孕肚！　曝全身照…郭富城：我會叫她多吃！

記者傅家妤／綜合報導

「天王嫂」方媛（Moka）去年底傳出成功懷二胎喜訊，隨後老公郭富城也證實了此事，目前懷孕5個月的她，日前卻透露自己體重只有46公斤，讓粉絲但心不已。而郭富城26日出席活動時也回應了此事，「我有叫她多吃點，謝謝大家關心。」

▲方媛日前挺著孕肚現身澳門為老公加油。（圖／翻攝自IG／方媛）

郭富城日前在澳門舉辦巡迴演唱會，為了力挺老公，方媛挺著5月孕肚，與一群閨蜜貴婦團，現身澳門為老公加油，眾人還在後台拍大合照，畫面中只見郭富城甜蜜地將孕妻摟在懷中，而方媛則是身穿寬鬆針織上衣，搭配黑色緊身褲，四肢依舊非常纖細，連孕肚都神隱不見，身材猶如少女般，完全看不出來是個媽媽。

▲方媛已經懷孕5月，但身材依舊猶如少女般。（圖／翻攝自IG／方媛）

照片曝光後，不少網友紛紛大讚她非常漂亮，但也有人驚嘆，她的身材非常不科學，隨後她還在底下回覆網友稱，自己目前的體重是46公斤，驚呆眾人。對此，郭富城26日出席「十載．電影夢」放映會時回應，「謝謝大家關心，不過今天還是想關注在這個活動，家裡要迎接新成員了，我會叫她多吃點，最重要還是寶寶健康。」

▲郭富城稱會要老婆多吃點。（圖／翻攝自IG／郭富城、方媛）