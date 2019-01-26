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張柏芝減肥餐曝光！午餐是「1顆水煮蛋」　產後2月秒瘦回V下巴

記者傅家妤／綜合報導

香港女星張柏芝2018年11月被爆出秘密產下第三胎，隨後透過工作室證實喜訊，為了讓身材能夠盡快恢復，她在產後隔月就已經積極瘦身，近日她在微博上曬出工作vlog，公開自己的減肥餐，份量之少讓網友看了都非常心疼直呼，「你已經很瘦了，可以多吃點！」

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

▲與剛生完寶寶尚未復出時相比，張柏芝已經瘦了不少。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

張柏芝25日在微博上PO出一段vlog，不僅公開包包內容，而且還分享了「工作減肥餐」，畫面中只見她戴著墨鏡，在車內分享包包內容物，她一一掏出包內物品，除了一些必需品，例如耳機、梳子、行動電源、保養品等數樣物品外，她的包包裡並沒有過多的雜物，相當輕便。

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

▲張柏芝分享自己的工作日常。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

在梳化時，剛張柏芝透露：「因為我剛生完寶寶，所以我現在減肥。」而在工作期間的她，午餐就只有「一顆水煮蛋」，為了避免自己太餓，也會隨身攜帶一包切成條狀洋蔥，充當零食治嘴饞，隨後她還調皮地向化妝師呼了一口氣，嚇得對方立即後退，讓人笑翻。

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

▲張柏芝午餐是一顆水煮蛋，而零食是洋蔥。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

雖然畫面非常逗趣，張柏芝在談論此事時，也並未顯露出痛苦的神情，反而非常樂在其中，但仍有不少粉絲為她感到辛苦，心疼直呼：「午餐的量是一個雞蛋，柏芝姐姐真的太辛苦了」、「你已經很美了，不用再減了」。事實上，張柏芝先前就曾介紹過自己產後的減肥餐，當時她的餐盒內全都是水煮花椰菜，讓大家也看傻了眼。

▲▼張柏芝。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

▲張柏芝產後2月身材迅速恢復。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

►觀看張柏芝vlog請點這裡

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