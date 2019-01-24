安海瑟薇喝酒18年「決定戒了！」　背後原因藏滿滿母愛

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）2012年與交往4年的男友亞當蘇曼（Adam Shulman）結婚，並在2016年生下寶貝兒子，她近來在訪談中透露，決心戒掉長達18年的喝酒習慣，而這一切都是為了2歲的兒子。

▲安海瑟薇為了兒子決定戒酒。（圖／翻攝自IG／安海瑟薇）

安海瑟薇近來登上《艾倫秀》接受專訪，平時為人作風低調的她，這次遇上好友主持人艾倫狄珍妮（ Ellen DeGeneres）罕見談及家事，並稱在去年10月就已經開始戒酒，至今4個月以來都滴酒未沾，可見決心非常大。

▲安海瑟薇上《艾倫秀》罕見談家事。（圖／翻攝自IG／安海瑟薇）

而她戒酒的最大動力，其實來自於兒子Jonathan，安海瑟薇解釋：「我不想在我兒子的面前喝酒，因為我不喜歡在他面前有宿醉的樣子，他也逐漸到了每個早上都需要我的年紀。」

▲安海瑟薇喝了18年的酒，最近決定戒了。（圖／翻攝自IG／安海瑟薇）

隨後，安海瑟薇提及先前有一次早上起床送小孩上學，當時沒有開車，就是因為自己孩在宿醉中，就是在那個時刻，她決定戒酒了，「我真的沒辦法在宿醉的狀況下，妥善地把自己弄好，同時間還要照顧一個小孩。」