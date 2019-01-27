《奇異博士2》編劇回歸！　上映日曝光「還要等2年」

記者傅家妤／綜合報導

由班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演的《奇異博士》2016年上映，口碑及票房都非常好，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）2018年證實該片將會開拍續集。近日有消息傳出，《奇異博士》編劇確定回歸，預計可以在2020年春天開拍，上映檔期暫定2021年5月7日。

▲《奇異博士》續集的上映日可能還必須等上兩年。（圖／《奇異博士》劇照）

根據外媒報導，有內部人員透露，《奇異博士》的原編劇之一西羅柏特卡基爾（C. Robert Cargill）近日已經與漫威簽約，確定將回歸為該片續集寫劇本，導演史考特德瑞克森（Scott Derrickson）也將一併回歸執導，這一切都宣告著《奇異博士》項目已經啟動，正式進入籌拍過程。

不過，其實《奇異博士2》原定是在2019年開拍，不過因為隨著漫威這兩年，不斷有新的項目正在開發中，《奇異博士》續集的計劃也一直沒有按表實施，不過如今總算把編劇及導演都定下，該片終於可以在2020年春天順利開拍，而上映檔期則暫定於2021年5月7日。按推算如果一切按照計劃進行，故事內容、角色及演員人選非常有可能可以在2019年確定下來。