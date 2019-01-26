《青春有你》A班0人！　張藝興「男團4要求」沒人做到

記者傅家妤／綜合報導

愛奇藝自製綜藝選秀節目《青春有你》21日首播，討論度就一直居高不下，首輪進行的等級的評比，在最新一期的節目已告一段落，最讓人驚訝的是，在100個選手當中，竟然沒有一個人獲得「A等級」，看到這樣的結果，導師及教練也非常震驚，製作人張藝興也對此有所感慨，提出了對男團的要求及想法。

▲《青春有你》評比結果出爐。（圖／翻攝自微博／《青春有你》）

在25日播出的節目中，全員評比完畢，張藝興才猛然發現，名單上已經沒人了，但「A等級」卻從來沒有出現過，A班處於沒人的狀態，對此所有選手也都非常錯愕，導師們也露出一副難以置信的神情。張藝興對此提出了自己的想法，稱會協助選手變得更好，一起去努力成為最好的自己：「我希望看到的是你們對這件事情的熱情跟態度，就是你們想把這個事情做好。」





▲《青春有你》選手所獲得最高等級是B。（圖／翻攝自愛奇藝）

另外，數名導師也接連安慰，並提出了自己的看法及要求，李榮浩接在張PD後面表示：「今天你們所有的評分，並不代表你們未來任何一步，往反了想就是可以提升的空間是更大的，只要結果是好的，前面的東西都不是很重要，就看你自己在後面的幾個月，怎麼去付出。」蔡依林及歐陽靖也說出了各自的看法，認為只有喜歡是補足夠的，一定要更努力的去大達成。

▲《青春有你》C等級選手。（圖／翻攝自愛奇藝）

事實上，張藝興過去就曾談及「對男團的要求」有四個重點，「跳齊，是我們在座每一個人要做到的事情；唱好，每個人要做到的事情；創作，是成為音樂人要做到的事情；團結，成為男團要做到的事情。」

▲《青春有你》D班人數最多。（圖／翻攝自愛奇藝）

隨後，同樣也是偶像男團出身的張藝興在受訪時也表示，希望可以為男團歌手豎立一個標竿，「我真的希望給（男團）歌手這個行業，輸出正確的價值觀，我會盡我最大的能力去幫助他們。」

▲《青春有你》F班也有不少選手。（圖／翻攝自愛奇藝）