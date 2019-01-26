《水行俠》續集確定開拍！　導演溫子仁「選編劇」籌備ing

記者傅家妤／綜合報導

電影《水行俠》（Aquaman）在全球創下票房佳績，登DC擴展宇宙最高票房，先前就有消息傳出，該部電影將會籌拍續集，而且電影中的反派「黑蝠鱝」David Hyde和史蒂芬沈博士（Dr. Stephen Shin）的故事也尚未交代完畢，因此影迷幾乎也都非常確信將會有第二集，如今終於傳出好消息，《水行俠2》已經敲定，目前已經在籌備階段了！

▲《水行俠》確定開拍續集。（圖／《水行俠》劇照）

根據外媒《Deadline》報導，《水行俠》確定會有續集，目前也已經在籌備階段，甚至有指華納兄弟電影公司決定，讓導演溫子仁（James Wan）負責監督所有籌備工作，包括由他來決定編劇，他還可以選擇在看過續集電影劇本後，再決定是否繼續執導續集。

▲溫子仁轉發《水行俠》開拍續集的報導。（圖／推特／溫子仁）

報導曝光後，溫子仁本人也被發現在推特上轉發該則報導，雖然並沒有說什麼，但轉發的舉動，就被影迷揣測為默認該則報導內容。稍早溫子仁的發言人也出面回應，稱他在完成《水行俠》艱辛的製作過程，及宣傳行程後，目前尚在休息中，而他也不會這麼快決定續集的內容，「除非找大『值得拍』的劇本。」溫子仁目前也尚未確定是否接下《水行俠》續集導演一職。