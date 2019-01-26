火箭少女鬧翻！　Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

記者傅家妤／綜合報導

從選秀節目《創造101》出道的「火箭少女101」推出團綜《橫衝直撞20歲》，11人一起到國外旅遊，挑戰撒哈拉沙漠，沒想到平時相較之下較為穩重的成員，Yamy及Sunnee（楊芸晴）卻在途中吵了起來，兩人火氣都非常大，Yamy還一度扯下隊長的牌子、丟在地上：「妳對我有意見，你就說嘛！」

▲Yamy在錄製《橫衝直撞20歲》期間，一度氣到要放棄帶隊。（圖／翻攝自微博／《橫衝直撞20歲》）

在節目釋出的預告影片中，11人在撒哈拉沙漠已經第三天了，眾人看起來都非常累，似乎體力都已經來到了極限，這時候，隊長Yamy提出要跟著衛星導航，繼續往前行走時，Sunnee則認為應該跟著駱駝的路線前進：「相信我，跟著駱駝走是最舒服的。」

▲看著成員們敷衍、不合作的態度，Yamy大發火。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

對此，看著成員不合作且敷衍的態度，Yamy突然發火：「妳對我有意見，你就說嘛！妳不要這樣子！」Sunnee也不肯讓步，兩人就吵了起來，氣氛瞬間陷入一陣尷尬，其餘的成員也紛紛出言相勸、試圖緩頰。

▲Yamy放棄帶隊。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

承擔了許多壓力的Yamy此時也大崩潰，隨即扯下身上的隊長牌子，直接摔在地上：「怎麼樣都有意見，我從第一天帶隊的時候，我說什麼妳們都不滿意，跟大家說什麼，不是我一個人憑空決定的！」甚至轉身就走，團員們紛紛上前制止。Sunnee下秒不甘示弱回嘴：「我都跟你說對不起了，你還想怎樣！」還說要退出行程，獨自留在原地，陷入僵局。

▲Sunnee不甘示弱回嘴，現場氛圍頓時陷入尷尬。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

不少粉絲看了該片段以後，紛紛表示一群人在一起旅遊，總有吵架、鬥嘴的時候，也非常理解兩人在壓力、高溫、行走多日的情形下，總會火氣大，容易起衝突，「親姐妹還有拌嘴的時候呢，估計後續大家會感情升溫的」、「吵一吵就會和好的，沒事」。

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