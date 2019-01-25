劉愷威離婚後神隱2月　劉丹親曝「兒子近況」

記者傅家妤／綜合報導

港星劉愷威2018年底透過工作室宣布離婚消息後，就一直未有公開露面，只有先前被拍到私下帶著女兒「小糯米」外出用餐，之後就一直神隱至今，近況讓人好奇。爸爸劉丹24日出席活動時透露，劉愷威近來一直都在香港家中休息，準備過年事宜。

▲劉愷威宣布離婚消息後，就一直未有公開露面。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，劉丹24日晚間出席參演電視劇《愛．回家之開心速遞》的慶功宴時，就透露兒子目前人在香港，他還笑言，「他有說也想來今天晚上的慶功宴，但是因為沒有參演，所以不能來。」隨後媒體問及，是否有意邀兒子客串該劇，他心動表示：「不知道他有沒有空，我會回去問問他有沒有興趣。」





▲劉丹稱劉愷威人目前在香港準備過年。（圖／CFP）

劉愷威與楊冪是在12宣布離婚消息，雖然說是和平分手，但因雙方都擁有高知名度，即使已經過了一個多月，但兩人的動向仍受到外界密切關注。而傳出離婚消息至今，楊冪雖然依舊忙於工作，但卻鮮少受訪，對於離婚一事也閉口不談，劉愷威則是一直留在香港，從未公開亮相，過去被拍到抱著女兒外出，全程也僅以「新年快樂」回應媒體的問題。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！