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男子20年沒喝水暴肥30KG　腹肌鮮肉→爛臉大叔！醫生搖頭：很快會死

記者蕭采薇／綜合報導

人體有70%是水分，水不但是維持生命的泉源，多喝水可以幫助新陳代謝，有助健康和減肥。不過在南韓有一名29歲男子，從9歲開始就沒喝過一口水，只靠飲料和酒類度日。儘管友人相勸「這樣你很快就死了」也不聽。在節目上，他終於喝下20年來第一口水。

▲▼韓國一名男子20年來沒喝過一口水。（圖／翻攝自KBS）

▲男子20年來沒喝過一口水，從腹肌鮮肉變成爛臉大叔。（圖／翻攝自KBS）

南韓綜藝節目《大國民脫口秀－你好》常有民眾上節目分享煩惱，日前一位30歲的男性，帶來自己29歲的友人，煩惱的說：「20年來從來沒有看過他喝過水，不論是口渴、咳還是吃藥，都絕對不會喝水。」甚至吃藥配的是可樂，面對勸說也只是回答「死就死吧！」讓朋友非常擔心。

▲▼韓國一名男子20年來沒喝過一口水。（圖／翻攝自KBS）

▲男子20年來沒喝過一口水，從腹肌鮮肉變成爛臉大叔。（圖／翻攝自KBS）

不喝水的壞處在這位朋友身上展露無遺，他因嚴重的尿結石被醫生警告「再不喝水很快就會死」，卻反問：「喝啤酒不可以嗎？」除此以外還有胃潰瘍、便秘等問題，年輕時新陳代謝好沒影響，漸漸步入中年後體重卻增加30公斤，皮膚看來也非常粗糙。讓他如此排斥喝水的原因，是因為9歲那天在鄉下奶奶家喝到有腥臭怪味的地下水，從此心中有了陰影。

▲▼韓國一名男子20年來沒喝過一口水。（圖／翻攝自KBS）

▲男子事隔20年喝下水後，全都吐了出來。（圖／翻攝自KBS）

製作單位準備了3杯飲料讓這名男子嘗試，首先第一杯是維他命C檸檬水，他喝下後全吐了出來。接著勉為其難的喝下了無糖的牛蒡茶，最後第三杯的「主持人特製飲料」，卻讓他一顆就猛吐，大喊：「怎麼這麼像水！」其實那杯飲料就是白開水，男子也激烈反應也嚇壞眾人。

▲▼韓國一名男子20年來沒喝過一口水。（圖／翻攝自KBS）

▲男子事隔20年喝下水後，全都吐了出來。（圖／翻攝自KBS）

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