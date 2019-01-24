BT21太夯！防彈經紀公司挖角「RYAN作者」　收回大餅自己賺

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）在前年底與通訊軟體LINE，推出卡通形象角色BT21，闖造出另外的驚人商機。BT21的成功似乎也讓經紀公司決定將這塊餅拿回手上經營，近來防彈少年團所屬的BigHit娛樂挖角了設計出KAKAO經典人物「Ryan」的千惠林，引起市場熱議。

▲防彈少年團所屬的BigHit娛樂，將觸角伸到卡通形象產業。（圖／翻攝自推特）

千惠林原是KAKAO Brand Art Cell的負責人，她2014年開始操刀為KAKAO設計卡通形象，其中以經典人物「Ryan」而出名，是KAKAO走紅的幕後推手之一，創造的收益和薪水都比公司高層還要多。不過她近來被防彈少年團所屬的BigHit娛樂挖角，將負責打造防彈少年團等藝人的卡通形象、貼圖等工作。

▲BigHit娛樂挖角了設計出KAKAO經典人物「Ryan」的千惠林。（圖／翻攝自韓網）

在市場投下震撼彈，也昭示BigHit進軍新產業的決心。據韓媒報導，南韓文化產業振興院表示，去年南韓「卡通形象產業」規模達到12.7萬億韓元，是繼KPOP後不可小覷的勢力。

▲防彈少年團推出卡通形象人物「BT21」，創造出驚人產值。（圖／翻攝自官網）