直擊／徐康俊2度來台吸300粉到場　衰躺槍「站台上被罵」氣氛超尷尬

記者蕭采薇／台北報導

南韓男星徐康俊25日來台出席活動，事前品牌公關積極廣邀媒體，並要求提供訪問題目，現場也保證「只要訪綱上有的都可以問。」然而最後卻是早已安插特定媒體提問，說詞前後反覆。聯訪時更因為輕忽最重要的收音問題，讓昆凌、徐康俊尷尬的在台上承受怒氣。

▲徐康俊二度來台出席品牌活動。（圖／記者屠惠剛攝）

徐康俊二度來台出席活動，現場吸引300名粉絲，加上廣邀媒體出席，完美的營造品牌想要的「人山人海」、「門庭若市」氣氛。然而實際上卻是動線規劃不良，開幕記者選在櫃外舉辦，大批粉絲安排在媒體後方，不時可聽到怨聲載道：「排了整天都看不到人。」而徐康俊被安排在女星昆凌之後現身，從頭到尾開口說話的時間不到10分鐘。

▲徐康俊二度來台出席品牌活動。（圖／記者屠惠剛攝）

品牌公關在事前要求提供訪問題目，現場則再次提醒只能舉手發問，並表示題目沒有過濾，「只要訪綱上有的都可以問。」但到了聯訪時間，雖然媒體應要求舉手發問，但其實早在主持人點人前，麥克風就已出現在特定媒體記者手中。

▲徐康俊二度來台出席品牌活動。（圖／記者屠惠剛攝）

事後記者再次詢問工作人員，品牌公關才坦言，「韓國經紀公司有事先過濾題目」，才必須得讓特定媒體發問，令人懷疑前後反覆的說詞，只為讓記者留在現場營造「人山人海」的氣氛。徐康俊則在受訪時表示，平時不太關心時尚，都跟著造型師買衣服。說完後似乎是突然想到，才補上「會配戴該品牌墨鏡」。

▲徐康俊二度來台出席品牌活動，同框台灣女星昆凌。（圖／記者屠惠剛攝）

而在電子聯訪時，品牌堅持為媒體舉麥牌，卻不懂麥克風必須「指向」說話者，才能順利收音。眾工作人員紛紛而把麥克風頭朝向「無人說話」的天花板，惹火現場攝影記者，提高音量要求改善。這讓台上的昆凌和徐康俊一陣尷尬，徐康俊還假裝試音緩和氣氛，無辜遭受波及。