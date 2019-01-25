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天天打卡：金鐘仁今天分手了嗎？　鐵粉這回「25天就下崗」也傻眼

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣偶像團體EXO成員KAI（本名：金鐘仁）於2019年元旦被爆料與女團BLACKPINK成員Jennie（本名：金珍妮）約會中，兩人才剛認愛1個月不到，25日就傳出分手消息。微博帳號「請問金鐘仁今天分手了嗎？」是KAI鐵粉所設，為他的兩段戀情天天打卡記錄，沒想到這回25天就下崗，也登上熱搜話題。

▲▼KAI和Jennie。（圖／翻攝自IG）

▲KAI和Jennie戀情曝光25天就傳出分手。（圖／翻攝自IG）

根據韓媒報導，KAI身邊友人向媒體爆料，「Kai跟Jennie最近退回樂壇的前後輩關係了，因為還有很多事要做，因此決定分開。」兩人都認為事業比愛情重要，未來將會集中在自己的事業上，據雙方友人表示，兩人是為了粉絲而分手。

▲▼KAI和Jennie。（圖／翻攝自IG）

▲KAI和Jennie戀情曝光25天就傳出分手。（圖／翻攝自IG）

這段戀情不到1個月見光死，兩人最後決定繼續打拼事業，退回前後輩的關係。微博帳號「請問金鐘仁今天分手了嗎？」從2016年KAI和女團f(x)成員Krystal（本名：鄭秀晶）交往時就成立，天天打卡記錄「沒分」，直到2017年6月1日KAI確定和Krystal分手時，還興奮寫下：「風雨無阻一年多的打卡終於要拜拜了！不會再見的沒有再見！金鐘仁屬於我！」

▲▼微博帳號「今天金鐘仁分手了嗎？」（圖／翻攝自微博）

▲微博帳號「請問金鐘仁今天分手了嗎？」天天上線打卡。（圖／翻攝自微博）

停更了一年多的帳號，「被迫」在2019年元旦重新上線，不過這回短短25天就結束，粉絲也搞笑寫下：「再就業下崗啦拜拜！」逗趣內容成為網路熱搜話題，更有人留言道：「恭喜妳這次25天就失業。」、「這次真的不會再見的沒有再見！」

▲▼微博帳號「今天金鐘仁分手了嗎？」（圖／翻攝自微博）

▲微博帳號「請問金鐘仁今天分手了嗎？」這回25天就下崗。（圖／翻攝自微博）

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