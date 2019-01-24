EXO是永遠的家！　D.O.義氣告白催淚：成員對我來說是一生的朋友

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣團體EXO成員D.O.（都敬秀）自拿下青龍電影新人獎，戲劇邀約接到手軟，近年來在戲劇圈大放異彩。但他同時身為偶像團體EXO的成員，儘管已經是炙手可熱的演員，但D.O.相當堅定地表示：「EXO是我永遠的家。」

▲EXO成員D.O.（下排右一）近年來在戲劇圈大放異彩。（圖／翻攝自推特）

南韓時尚雜誌《SINGLES》二月份的封面邀請D.O.拍攝，他用充滿魅力的眼神直視鏡頭，展現出遊走於演員和偶像歌手間得獨特帥氣。D.O.笑說，透過演戲可以嘗試沒做的事，「每個角色的性格、職業都不一樣，在那段時間內，我能夠以不同的人生活，這讓我很開心。」

▲EXO D.O.拍攝南韓時尚雜誌《SINGLES》二月份的封面。（圖／翻攝自韓網）

不過自從D.O.自從演員身份被認可後，就不斷被問到若是得選擇，會想專心於演員活動還是EXO成員。D.O.在接受《SINGLES》訪問時再次重申：「EXO成員們對我來說是一生的朋友，每個成員我都非常喜歡。他們很講義氣、很善良，在一起不管什麼時候都感覺很舒服，就像家一樣。」

▲EXO D.O.拍攝南韓時尚雜誌《SINGLES》二月份的封面。（圖／翻攝自韓網）

D.O.曾在訪問時被問過，總有一天要在EXO與演員身份間抉擇，他沒有猶豫回答：「無論如何，我以後也不要帶給EXO傷害，如果沒辦法的話，我想我會放棄演技。不過，我覺得我現在多少有造成麻煩，對此感到抱歉，成員對我來說是最重要的人。」

▲EXO D.O.拍攝南韓時尚雜誌《SINGLES》二月份的封面。（圖／翻攝自韓網）