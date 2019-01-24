《SKY Castle》顧人怨藝瑞私照曝光　清新美貌網驚：首爾醫大校花！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓本季最夯戲劇《SKY Castle》（天空之城）以上流社會包裝以批判升學主義至上的南韓社會價值觀，收視率開播以來翻漲10倍，已經突破《鬼怪》所創下的有線台最高收視紀綠。劇中姜家大女兒姜藝瑞雖然是年級第一，但高傲勢利的個性卻相當顧人怨。近來她的私照曝光，卻讓網友讚嘆：「原來是校花！」

▲《SKY Castle》姜藝瑞私底下其實其實是愛拍照的陽光少女。（圖／翻攝自金惠允IG）

姜藝瑞在劇中是「利己主義者」代表，一心想考上首爾醫大。心中強烈的勝負欲讓她養成孤傲個性，雖然拼出了學業成績第一，但跟母親相似的上流勢利思維及口舌之快而不被人歡迎。不過姜藝瑞也藏著少女心，她暗戀黃宇宙的心思，也是劇情的重要轉折之一，

▲《SKY Castle》姜藝瑞私底下其實其實是愛拍照的陽光少女。（圖／翻攝自金惠允IG）

劇中顧人怨又歇斯底里的姜藝瑞，是由22歲演員金惠允飾演，她私底下其實其實是愛拍照的陽光少女。隨著收視率越來越高，金惠允的IG照片也引起討論，擺脫陰沈形象的美貌被稱作是「校花等級」，也讓戲迷敲碗說道：「藝瑞一定要考上大學啊！成為首爾醫大的校花！」

▲金惠允私底下個性開朗。（圖／翻攝自金惠允IG）

▲姜藝瑞和姜藝彬私下並沒有不合。（圖／翻攝自金惠允IG）