《天空之城》家教連小孩都會嚇哭！金珠英委屈：編劇說是溫暖角色

記者蕭采薇／綜合報導

南韓本季最夯戲劇《SKY Castle》（天空之城）以上流社會包裝批判崇尚升學主義的劇情，反轉、懸疑又高潮迭起的劇情，讓收視率開播以來翻漲10倍，已經突破《鬼怪》所創下的有線台最高收視紀綠。劇中神秘的「升學指導員」金珠英形象陰沈，被稱作「小孩看到都會嚇哭！」不過演員金瑞亨卻有話要說。

▲金瑞亨（左）在《SKY Castle》當中飾演神秘的「升學指導員」金珠英。（圖／翻攝自JTBC）

金瑞亨在《SKY Castle》當中飾演神秘的「升學指導員」金珠英，職責類似家教但還包括規劃在校各項活動幫助升學，但她的背後卻似乎隱藏更大的陰謀，加上陰沈扮相讓許多觀眾不寒而慄。不過脫下戲服的金瑞亨看來相當親切，她日前受訪時也開玩笑的委屈地表示：「編劇一開始跟我說，這是一個展現出人情味的角色。」

▲金瑞亨（左）表示，編劇一開始說是展現出人情味的角色。（圖／翻攝自JTBC）

陷入編劇騙局不只金瑞亨，還有飾演姜家父母的鄭俊鎬和廉晶雅，兩人飾演的姜俊尚和韓瑞珍夫妻是不惜代價、一心希望女兒考上首爾醫大的勢利家長。他們受訪時也表示：「編劇說我們的角色是大韓民國模範父母。」受訪片段曝光，巨大反差讓戲迷笑翻。

▲（左起）鄭俊鎬和廉晶雅表示，編劇一開始說是他們是演「模範父母」。（圖／翻攝自JTBC）

《SKY Castle》原預計將於26日播出最終回，然而20日南韓國家足球隊確定踢進亞洲盃8強，因此JTBC電視台將在25日直播球賽，《SKY Castle》確定將停播一次並延遲一集播出，原本26日就可以看到的結局，變成2月1日才能看到。對此南韓足協也在IG表示：「各位，球賽也要在JTBC轉播，《SKY Castle》因此停播，非常抱歉。」被笑稱：「有強大的求生欲！」

▲《SKY CASTLE》在全韓國掀起追劇風潮。（圖／翻攝自JTBC）