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GAON史上最空虛領獎！「專輯三冠軍」Wanna One、EXO、BTS全缺席

記者蕭采薇／綜合報導

南韓邁入第8屆的「GAON CHART MUSIC AWARDS」23日在首爾蠶室室內體育館舉行，雖然典禮邀請到包括TWICE、Red Velvet、BLACKPINK、iKON等當紅歌手，但從頒發音源部門開始，包括IU、Roy KIm等獲獎歌手都未到場，更空虛的是，在頒發一整年的專輯部門冠軍時，Wanna One、EXO和防彈少年團（BTS）通通缺席。

▲▼「GAON CHART MUSIC AWARDS」四季冠軍得主Wanna One、防彈少年團、EXO都沒出席。（圖／翻攝自VAPP）

▲專輯部門第一季冠軍得主Wanna One缺席頒獎典禮。（圖／翻攝自VAPP）

一般而言，專輯部門得主意味有著更多死忠粉絲購買專輯，相較下也是動員力較強大的歌手。不過包括第一季得主Wanna One、第二、三季得主防彈少年團，以及第四季得主EXO，三組歌手主辦單位今年一組都沒邀請到，讓頒發這幾項大獎時全是播放VCR，不免一陣尷尬。

▲▼「GAON CHART MUSIC AWARDS」四季冠軍得主Wanna One、防彈少年團、EXO都沒出席。（圖／翻攝自VAPP）

▲專輯部門第四季冠軍得主EXO缺席頒獎典禮。（圖／翻攝自VAPP）

限定男團Wanna One拿下此殊榮，但由於他們正要為24日開始連續四天的演唱會彩排，因此不得不缺席。EXO則是2018年末到2019年初的各大頒獎典禮幾乎都沒有出席，但也因此避免了KAI和BLACKPINK成員JENNIE緋聞情侶相見的尷尬。

▲▼「GAON CHART MUSIC AWARDS」四季冠軍得主Wanna One、防彈少年團、EXO都沒出席。（圖／翻攝自VAPP）

▲專輯部門第二、三季冠軍得主防彈少年團缺席頒獎典禮。（圖／翻攝自VAPP）

至於所有頒獎典禮幾乎都沒缺席的防彈少年團，則是在2017年出席「GAON CHART MUSIC AWARDS」，卻因主辦單位對影片的疏忽，而衰捲入抄襲BIGBANG的事件後，從2018年開始就沒有參加過典禮。去年甚至拿了獎，仍卻遭到主辦單位以2秒圖片帶過，惹火不少粉絲。

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防彈少年團, BTS, EXO, Wanna One

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