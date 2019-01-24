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Wanna One解散演唱會哭成一團　姜丹尼爾「中空露肚」解放腹肌

記者蕭采薇／綜合報導

南韓限定男團Wanna One由選秀節目《Produce 101》第二季11名優勝者組成，合約已在去年12月31日結束，他們從24日起在首爾高尺天空巨蛋一連舉辦4場最終演唱會，作為最後的告別。Wanna One的最後演唱會光是舞台就藏了巧思，讓不少歌迷相當感動。

▲▼Wanna One演唱會舞台設定成∞（無限）符號。（圖／翻攝自微博）

▲▼Wanna One演唱會舞台設定成∞符號，象徵「Wanna One Forever」。（圖／翻攝自微博）

Wanna One最終四場演唱會24日起在首爾高尺天空巨蛋舉行，他們將延伸舞台設計為∞（無限）符號，也是他們過去專輯所使用過的磁帶概念照，象徵「Wanna One Forever」，讓不少歌迷一進場就相當感動。

▲姜丹尼爾「中空露肚」解放腹肌

擁有好身材的成員姜丹尼爾，在演唱會穿著短版上衣露出結實腹肌，引起粉絲瘋狂尖叫。成員邕聖佑則是在個人舞台時，忍不住邊唱邊落淚，最終成員李大輝、朴佑鎮也忍不住痛哭，讓歌迷相當心疼。Wanna One最終演唱會最後一場將在27日舉行，結束後團隊將正式解散。

▲Wanna One成員邕聖佑、李大輝在解散演唱會上落淚。

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