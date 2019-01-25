送周董「千萬休旅」生日禮被酸花老公錢　昆凌霸氣：是我付錢！

記者蕭采薇／台北報導

「地表最閃」明星夫妻周杰倫和昆凌甜蜜互動常羨煞不少網友，18日是周杰倫40歲生日，先前聖誕交換禮物時，昆凌就與好友串通，讓周杰倫在不知情收下價值近千萬的「藍寶堅尼SUV」。昆凌25日出席品牌活動，面對外界質疑買車是花老公的錢，她也霸氣的說：「當然是我付錢！」

▲昆凌出席品牌活動。（圖／記者屠惠剛攝）

昆凌在去年底的聖誕交換禮物派對上串通了朋友們，讓周杰倫在不知情的情況下，抽到她準備的「鞋盒」，盒子一打開是各式各樣的遊戲指示，周杰倫一一通關後，最後一關閉著眼睛到了車庫。周杰倫睜開眼後完全看傻，眼前竟然停了一輛車，「藍寶堅尼高性能休旅車Urus」，售價是新台幣999.89萬元起，堪稱「地表最強休旅」。

▲昆凌出席品牌活動。（圖／記者屠惠剛攝）

這個被封為「地表最強交換禮物」的心意，讓周杰倫興奮的在IG放閃說道：「人生第一次被女生送車，謝謝妳精心籌畫準備的生日禮物。」但也有人酸言「還不是老公付的錢！」不過面對質疑，昆凌理所當然的說：「當然是我付錢啊，生日禮物耶！」

▲昆凌出席品牌活動。（圖／記者屠惠剛攝）

昆凌以黑色緊身小洋裝搭配皮衣斗篷出席活動，夫妻倆先前才到義大利度假慶祝結婚四週年，她看來神清氣爽，也透露農曆年將到美國度過。不過對於周杰倫被網友調侃「好像變胖了？」昆凌也為老公辯護：「那應該是看錯了！」

▲周杰倫收到昆凌送的價值近千萬超跑當作生日禮物。（圖／翻攝自周杰倫IG）