雷／宋慧喬狠下心決定OO　朴寶劍心碎痛哭：為什麼OO我？

記者蕭采薇／綜合報導

南韓浪漫戲劇《男朋友》由朴寶劍、宋慧喬主演，宋慧喬飾演的童話酒店代表車秀賢，因爸爸從政、成為各界注目的「公主」，她愛上身份差距疏遠的金振赫（朴寶劍飾演），卻讓男方成為輿論的焦點。車秀賢卻因為金振赫家人的關係，決定結束這段關係，在15集正式向金振赫提出分手。

▲車秀賢提出分手，令金振赫說不出話來。（圖／翻攝自tvN）

▲車秀賢提出分手，金振赫想挽回。（圖／翻攝自tvN）

15集開頭，車秀賢向金振赫提出分手，狠下心來說道：「因為只有我們幸福，我也很愛振赫，所以想在這裡停下了。」金振赫聽了先是震驚的說不出後，之後眼框積滿淚水的說：「為什麼要拋棄我？」車秀賢回應：「我不是拋棄你，我只是放你走。」

▲金振赫哭問：「為什麼拋棄我？」（圖／翻攝自tvN）



金振赫為此精神不濟，讓爸媽都非常擔心。相較之下，車秀賢能照常上班、開會，但其實是把傷心藏在心裡，只有秘書看出來。秘書為她準備蛋糕打氣，並生氣的說：「兒女的戀愛媽媽為什麼要管！」車秀賢淡然的說：「因為我比較特殊。」接著向秘書表示：「整理好爸爸的事之後，我就去古巴。偶爾才會回來，你也休息一年吧！不能辭職喔。」

▲金振赫為此精神不濟。（圖／翻攝自tvN）



金父看出兩人分手，和金母脫離不了關係，於是質問振赫的媽媽：「真的去見了那個人嗎？（指車車秀賢）」振赫的媽媽哭著回答：「我不能看到振赫傷心，你看不是只有振赫受傷嗎？我只是希望振赫跟之前一樣生活。」金振赫在一旁聽到，終於知道媽媽去找了車秀賢一事。

▲金振赫聽到父母談話，得知是媽媽去找車秀賢。（圖／翻攝自tvN）

金振赫立刻去找車秀賢想要挽回一切，但車秀賢說：「我不是因為那個（指振赫媽媽）才說要分手的。我決定了，從今以後不要再這樣心痛了。」金振赫哭著回答：「怎麼能這樣呢？怎麼會不心痛呢？我們不是需要時間嗎？過了時間之後，不就只剩下互相愛護的心？」

▲金振赫去找車秀賢。（圖／翻攝自tvN）

車秀賢再次說道：「怎麼能打破那個呢？我就算只是跟我家人聚在一起，都會出新聞。」點名兩人是因身份差距而分開。金振赫則回答：「妳覺得我是因為妳是代表才喜歡妳嗎？我家和妳家不一樣 不是理由，因為每個人都是不一樣的，我們都會遇到不一樣的人。」

▲金振赫去找車秀賢，卻換來另一次傷心。（圖／翻攝自tvN）

但車秀賢已經下定決定，她說：「振赫或者對你來說珍貴的人，因為我受到傷害的話，這比我見不到你更痛苦。對不起，我撐不下去了！ 」鏡頭特寫到她的手已經摘下戒指，並頭也不回離去，留下獨自痛哭的金振赫。

▲車秀賢也同樣難過。（圖／翻攝自tvN）



車秀賢決定前往古巴，大家發現了異狀，問金振赫：「會長要去古巴出差，是不是和你有關？感覺他不是會放下這裡的人？」車秀賢則向父親坦承：「是不是我太自私了？或是我的存在本身也是某個人的負擔？」車父則說，他已經振赫，「爸爸想讓妳正常的生活。」離開前夕，彼此都懷著複雜的心情。

▲金振赫和車秀賢在公司見面，裝作互不相識但各懷心思。（圖／翻攝自tvN）



金振赫也慢慢放下這段感情，並說道：「那個人說服我了，因為只能看著那個人受傷的負罪感。如果有了負罪感，愛還有什麼意義呢？所以那個人，我準備送她走了。」金振赫一邊在辦公室打著辭職信，但想起兩人想起交往的點點滴滴，意識到自己的真實心情，於是再也寫不下去，起身衝進車秀賢的辦公室，為隔天即將播出的完結篇留下伏筆。

▲金振赫決定再次去找車秀賢。（圖／翻攝自tvN）