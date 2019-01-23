BIGBANG去當兵照樣得獎！　勝利想哥哥了：希望快回來

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團BIGBANG於2016年接續入伍當兵，僅剩老么勝利在演藝圈拼事業。他們在入伍前準備了FAN SONG《花路》送給粉絲，儘管本人無法宣傳依舊拿下好成績，在23日於首爾蠶室室內體育館舉行的「第八屆 GAONCHART MUSIC AWARDS」獲得三月份音源獎。

▲BIGBANG去當兵照樣得到音源獎。（圖／翻攝自VLIVE）

BIGBANG在T.O.P、G-Dragon、太陽和大聲陸續入伍後，發行有5個人一起錄製的單曲《花路》送別，一推出就登上熱搜以及音樂榜單，在變化快速的歌壇，粉絲也可能不小心就「兵變」，新歌歌詞猶如對粉絲喊話，「如果想念就回來吧，到時候請再次愛我，跟著花路暫時休息，在那裡等待我吧！」暗指如果粉絲變心也沒關係，讓歌迷聽了飆淚，音源也登上冠軍。

▲BIGBANG勝利代表領獎。（圖／翻攝自VLIVE）

BIGBANG因此在23日舉行的「第八屆 GAONCHART MUSIC AWARDS」獲得三月份音源獎，成員們雖然無法出席，但勝利代表錄製VCR表示：「謝謝大家喜歡《花路》這首歌，也希望BIGBANG能盡快回來和大家見面，並帶來更好的歌曲。」BIGBANG的同門後輩iKON和BLACKPINK當天也都出席了活動。