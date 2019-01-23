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夜會辣妹喝茫！　王大陸「發酒瘋搶人手機」還嗆：打我嘛

▲王大陸 。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

近來事業重心移轉到中國大陸的王大陸，回台北放鬆休息，卻酒醉盧小小，19日深夜本刊直擊他現身台北夜店狂飲，除了王柏傑等朋友，同場還有澳門賭王千金何超蓮，一票人酒酣耳熱在路邊哈菸毫不顧忌形象，醉醺醺的王大陸跟本刊記者玩起你追我跑的遊戲，甚至酒精衝腦動手拿走本刊記者的手機跟DV，行為大失控。

19日深夜本刊接獲讀者爆料，王大陸跟一群朋友現身台北安和路的酒吧聚會，同桌男男女女約8人同歡，還有3位打扮入時、膠感頗重的辣妹相陪，宛如聯誼氣氛。沒過多久，王柏傑、張孝全、蘇見信跟酒吧老闆鄭元暢也陸續現身，整間店星光閃閃，最引人側目的就是吳克群的前女友、賭王千金何鴻燊的愛女何超蓮也在其中。

只見王大陸一身白衣、棒球帽，三更半夜在夜店喝酒，還戴著黑色口罩，要喝酒時才拉下口罩，等到跟蘇見信喝嗨了，王大陸才拿下口罩痛快暢飲，接下來2人開始high起來，逐桌找不認識的酒客划拳敬酒。

▲王大陸。（圖／鏡週刊提供）

▲1/20 02：17，王大陸發現本刊記者在不遠處，揮手示意想找記者「聊聊溝通」。

不只在店內耍寶，王大陸酒後也放下偶包，不時跟著3個女伴走到店外吞雲吐霧。似乎是為了逗佳人開心，王大陸開始肢體搞笑，先是用外套帽子把自己包起來、變成一個滑稽條裝物，然後舞棍上身又跳又蠕動，逗得女伴笑得花枝亂顫。此時王大陸發現對街本刊攝影記者的鏡頭，討喜耍寶的臉，瞬間就變了。

發現本刊記者而打亂了興致，在店內的何超蓮得知消息，先跟女性友人現身門口張望，接著又回到店裡繼續狂歡，此時王大陸酒氣上身竟開始盧小小，先是出了店外在巷內亂晃，送走了朋友後甚至敲記者車窗要求載他回家，不料上了車後竟動手拿走記者的手機跟DV，本刊記者好說歹說，王大陸藉著酒意毫不在乎，甚至動手刪起DV內的檔案，直到鬧夠了才把器材交還記者才閃人離開。

▲王大陸。（圖／鏡週刊提供）

▲1/20 00：01 本刊20日深夜直擊王大陸現身台北安和路酒吧狂歡，酒酣耳熱之際帶著3個頗具膠感的女伴在店門口哈菸毫無偶包。

20日凌晨大約2點，王大陸先送了同行3位女伴上計程車離開，自己又回到店內，約10分鐘後又跟鄭元暢、王柏傑上計程車離開，車子在東區左彎右繞想甩開記者車子，不料最後竟開到死巷無路可走的窘境。3男最後尷尬下車改為步行，一個轉眼鄭元暢跟王柏傑已經遁逃，反而王大陸正面槓上本刊記者，直接趴在記者車窗要求：「載我。」還跳針似地重複說：「新年快樂」「不要拍我好不好」。

記者一時心軟，好心讓他上車準備送他回家，不料王大陸藉酒壯膽，一屁股坐進車內後，先伸手要記者電話，聲稱要「交朋友」，接著趁著一邊聊天一邊拿走記者的手機、DV等器材，然後溜下車，甚至開玩笑嚷嚷：「叫警察來也無所謂。」狀似發酒瘋，行為失控。

▲王大陸。（圖／鏡週刊提供）

▲王大陸敲記者車窗（圖／鏡週刊提供）

▲王大陸。（圖／鏡週刊提供）

▲王大陸在路邊狂刪檔案（圖／鏡週刊提供）

王大陸先動之以情：「別一直拍我好不好？我是來交朋友，有沒有交朋友的意思？」接著茫到開始嗆聲：「不要，我不還（器材），打我嘛！叫警察啊！」面對王大陸的一陣胡言亂語，記者好聲好氣地跟王大陸溝通時，但他趁機拍下記者照片聲稱要用微信傳給「女朋友」，然後就開始動手刪除DV內拍攝的檔案，這種失序的行為，實有失大明星風範，且已經觸犯法律。

跟記者糾纏了一陣子後，王大陸才乖乖把器材交還給記者，接著一溜煙消失在巷子另一頭。

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