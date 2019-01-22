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理科太太臉腫腫！「20萬影片論點」被狠K　2專家傻眼開譙：沒常識

記者田暐瑋／綜合報導

知名YouTuber理科太太（陳映彤）以面無表情又平淡的語氣，配上充滿冷幽默的話語，讓她一夕之間爆紅，目前已有超過90萬粉絲，但人紅是非多，她才被PTT網友點出多項錯誤論點，現在又被農糧署打臉「有機食物是用動物大便當肥料」的說法，直言這根本就是錯誤訊息。

▲理科太太談有機。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲農糧署打臉。（圖／翻攝自農糧署臉書）

理科太太2018年8月上傳一支探討「吃有機食物真的比較好嗎」的影片，其中提到有機食物不代表就是零農藥殘留，且有機耕種不可使用合成肥料，但可用有機肥料，「你以為有機肥料哪裡來的？就是動物的大便啊！所以你不洗乾淨的話，你有可能吃到大便哦。」因此她提醒，不要以為買有機食物就可以隨便清洗，除了可能吃到菜蟲，還可能吃到微量農藥和大便。

▲理科太太談有機。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲理科太太談有機。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

這項論點卻遭到台灣農糧署打臉，農糧署大動作在臉書上解釋，理科太太的說法並不正確，因此發文避免民眾被誤導，直言：「錯誤消息請勿相信！」而臺灣大學農藝學研究所郭華仁教授1月也發文澄清：「她的科學是活在五十年前嗎？五十年前是有菜農澆大便的，現在的規範可不能直接使用。」

▲理科太太談有機。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲郭華仁打臉。（圖／翻攝自郭華仁臉書）

此外，宜蘭大學應用經濟系教授兼有機產業發展中心主任黃璋如在理科太太的影片一PO出後，就隨即發文打臉，「請大家不要被誤導了，她所說有機農業允許農藥殘留，是美國的法規。我國的有機規範禁止有機農場使用農藥，這是真的！」更直言理科太太的論點讓人啼笑皆非，「他們對有機是『沒有常識』，對環境是『沒有理想』的！」

▲理科太太談有機。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲專家打臉。（圖／翻攝自有機資訊網臉書）

但有網友認為，理科太太在影片中引述的資料都是美國的法規，明顯是在講述美國的有機食物，反過來質疑農糧署：「感覺比較像是在護航有機食品商，畢竟一樣的營養價值，可是有機價格卻高出許多。」另外也有人力挺農糧署：「完全想不到農糧署官方頻道主動澄清台灣有機驗證，慢了要鞭策，做了要給讚。」

▲理科太太談有機。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

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