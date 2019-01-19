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醜妹10年後神進化！「白嫩渾圓照」曝光　晃暈1.2萬人…同學崩潰：後悔沒追她

記者田暐瑋／綜合報導

「10年挑戰」（#10YearChallenge）最近在社群媒體掀起一股風潮，網友們紛紛響應並貼出自己10年前後的對比照。身材「超兇」的小模菲菲也跟風公佈10年前學生時期的舊照，當年她戴著眼鏡，頂著厚重的黑色馬桶蓋頭，和現在五官精緻的洋娃娃臉蛋差超多，連她自己也虧自己是「醜妹」，被網友封為是「最強潛力股」。

小模菲菲是展場模特兒，在直播界有頗有人氣，日前她在臉書PO出10年前的舊照，當時還是學生的她，戴著書呆子眼鏡、一頭厚重黑髮，臉蛋也比較圓潤，寬鬆制服遮住身體曲線，整個人散發土味，不過女大18變，現在的她學會化妝和展露身材，搖身一變成為女神。

▲菲菲PO出10年前對比照。（圖／翻攝自菲菲臉書）

▲菲菲PO出10年前對比照。（圖／翻攝自豪乳公社）

現在的菲菲臉蛋甜美、五官精緻，瘦下來後嬰兒肥也消失不見，變成現在的瓜子小臉，雖然身材嬌小，但上圍越變越豐滿，比例也相當勻稱，女神外型擄獲一票粉絲，連她自己都笑虧：「戴眼鏡真的醜不拉基。」這張對比照更是引起1.2萬人討論，「千萬別小看長得不起眼的女同學」、「驗證績優股」、「這落差太嚇人了」、「當初沒追她的人應該都後悔了」。

▲菲菲PO出10年前對比照。（圖／翻攝自菲菲臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自豪乳公社）

▲菲菲PO出10年前對比照。（圖／翻攝自菲菲臉書）

▲菲菲。（圖／翻攝自菲菲臉書）

▲菲菲PO出10年前對比照。（圖／翻攝自菲菲臉書）

▲菲菲現在是小模。（圖／翻攝自菲菲臉書）

▲菲菲PO出10年前對比照。（圖／翻攝自菲菲臉書）

▲菲菲自嘲醜不拉基。（圖／翻攝自菲菲IG）

女大18變的案例還有這位，2002年出生的陶燕妮來自越南平順省，目前就讀高中，從公開的10年前兒時照片來看，儼然就是一位平凡的小女孩，蒜頭鼻、中等膚色搭配稀疏的眉毛，不大的眼睛閃爍俏皮的光芒。

沒想到10年後她變為白皙美人，超寬的雙眼皮、高挺細緻的鼻樑乍看之下就像洋娃娃，讓不少宅男網友興奮的「啊嘶」狂叫，直呼「有初戀般心動的感覺」、「東南亞最初戀顏值」，更多理智的網友是被驚人變化嚇到喊「啊嘶」，無法理解為何變化如此大。對於網友的質疑，陶燕妮宣稱自己有「法國血統」，10年的時間讓五官長開。不管有沒有整型，這為網紅年紀雖然小，卻已牢牢抓住20萬的粉絲的心。

▲究竟是女大十八變？還是整形技術的功勞？（圖／翻攝自中國網）

▲越南女孩陶燕妮（圖／翻攝自中國網）

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關鍵字

10年挑戰, 10YearChallenge, 菲菲

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