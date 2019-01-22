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理科太太「化妝品千金」豪門家世曝光！膨風內幕起底　鄉民戰爆：白手起家？

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber理科太太（陳映彤）因為面癱表情、智商170及冷幽默的特色殺出一條血路，近來卻屢屢遭網友及專家質疑，部落客廣告小妹直言，理科太太的確是富二代，但創業故事並不勵志，PTT更有網友爆料理科太太其實是某化妝品牌老闆的千金。

部落客廣告小妹22日發文，直言檯面上的一線網紅就算不是富二代，也會是資產階級，因為窮小子在台灣要靠人氣成功，難度還不低，「對，她是富二代；也對，她的創業故事很不勵志。但就以我個人觀點來看，會投胎也是一種實力。況且，在富二代之中，她算不錯的了。咱們要求別太高。」意有所指說道：「媒體炒作過度，她自己本人也有膨風嫌疑。」

▲理科太太（圖／翻攝自PTT）

▲理科太太（圖／翻攝理科太太YouTube）

不只如此，PTT八卦版更有鄉民翻出理科太太自創的公司在2012年曾被大陸媒體報導的內容，寫到她的媽媽其實是台灣某化妝品公司的CEO，該品牌歷史已有30多年，2010年她畢業後就進入家中企業擔任董事長特助，並發下宏願希望能把自家品牌發揚光大。

▲理科太太（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民爆料（圖／翻攝自PTT）

▲理科太太（圖／翻攝自PTT）

▲理科太太2012年的報導（圖／翻攝自PTT）

被挖出家中其實就是化妝品公司，PTT鄉民質疑理科太太所謂的創業說法，但另外也有人認為「理科太太是有說過她在美國失敗的話就回台灣，不過這也沒什麼好戰的吧」、「但其實這些還是跟她頻道會不會紅沒關聯啊」。

▲理科太太（圖／翻攝自PTT）

▲網友反應（圖／翻攝自PTT）

有網友緩頰，認為理科太太從頭到尾都沒宣稱自己是白手起家，不過廣告小妹則表示：「未宣稱白手起家這部分，我持保留態度。因為她會紅，很大一部分是因為『矽谷創業保養品牌』。」

至於有機食物事件導致理科太太被專家砲轟一事，廣告小妹直言：「理科太太的初衷應該是希望提醒大家，有機蔬菜也是要認真清洗，但是她直接拿『不洗可能會吃到大便』做連結，這是不負責任的，她現在的影響力，大得無可想像。所以，她這次是不夠謹慎。」但也認為誰都有講錯話的時候，希望下次多注意就好。

▲理科太太（圖／翻攝自PTT）

▲廣告小妹評理科太太（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

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