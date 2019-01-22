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女乘客坐最後一排「只露出頭上下晃」！　空姐巡邏走近一看傻眼

記者田暐瑋／綜合報導

一名台籍空服員20日爆出被男乘客逼「脫褲子、擦屁股」，身心靈已留下難以抹滅的創傷。空姐雖然是人人稱羨的職業，卻也要處理不少傻眼狀況，曾有空姐在節目上透露，某次值長程航班，卻目睹遠方有個女生的頭「載浮載沉」，走近一點才驚覺該乘客正在上演激情戲碼，讓人相當傻眼。

因為最近空姐受辱話題延燒，數年前的《青春猛回頭》節目邀請眾多空姐分享甘苦談的影片又重新上傳。一名2年資歷的空姐Angela某次飛長程航班，剛好輪她值班送茶水，遠遠就看到飛機最後一排有女生的頭「上上下下晃動」，一開始還覺得奇怪不知道發生什麼事，慢慢走近後才發現一對男女乘客在做一些「愛做的事」。

▲空姐目睹乘客上演激情戲碼（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

▲空姐目睹乘客上演激情戲碼（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

因為當下覺得好玩，一群空姐就躲在後方的廚房偷偷看，被主持人黃國倫質疑：「身為一個空姐的道德應該非禮勿視或制止吧。」空姐解釋因為他們沒有發出聲音，也沒有影響到其他乘客，所以就沒有出聲阻止。

另一名專業空姐講師劉平則透露，飛機最後一排座位下都會有一個三角區域，一般都是丟入毛毯或報紙，某次有空姐發現毛毯在動，請了一位男空服員過來確認後，一掀開發現有四隻腳，男空服員默默把毯子放下來，說了句：「不要吵他們。」就繼續回到崗位工作。

▲空姐目睹乘客上演激情戲碼（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

▲空姐目睹乘客上演激情戲碼（圖／翻攝自YouTube／東森超視）

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