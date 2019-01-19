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孫安佐「YouTuber新朋友是他」！同框照曝光　網傻眼阻止：母湯喔

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐短短幾個月內就躍升為網路紅人，19日現身南港展覽館動漫展，所到之處引發轟動，有不少漫迷們紛紛搶跟孫安佐合影。面對鏡頭態度落落大方，結束行程後他和另一位爆紅YouTuber放火相約吃飯，還合照紀錄友誼，不少網友卻擔心他被帶壞，直呼：「佐哥母湯哦！」

孫安佐19日結束參觀動漫展行程後，和YouTuber放火相約吃飯，兩人分別上傳合照到IG，引起網友討論，原來他們都是動漫迷，才會意外搭上線，看到他交到這個新朋友，卻有不少人毒舌攻擊「慎選合作對象」、「拜託不要跟他合作」、「不要跟他有關係啊安佐」、「母湯喔」，言詞相當激烈。

▲孫安佐和放火。（圖／翻攝自IG）

▲孫安佐和放火。（圖／翻攝自IG）

對此，孫安佐則回應：「我覺得因（應）該要實際認識一個人比較在（再）評論比較好喔。」絲毫不被酸民影響，也有另一派網友認為「反正同行就認識一下啊」、「沒必要干涉別人交友圈吧」。

事實上，放火爆紅以來爭議不斷，尤其和小玉、尊等人的影片，常常上演砸吉他、打架戲碼，刻意炒作的手段引起網友反感，甚至一度被嗆是「屁孩」，日前因為頻頻被好友小玉嗆胖，懊惱之下公開向粉絲發誓，要是2018年結束之前沒有瘦回來，就要剃光頭。然而他日前量體重，發現根本沒有瘦，因而崩潰：「我真的要剃光頭了！」

▲孫安佐和放火。（圖／翻攝自IG）

▲孫安佐和放火。（圖／翻攝自IG）

孫安佐19日現身南港展覽館動漫展，面對大批包圍，他面露不悅，表示只回答3個問題，之後有什麼規劃？他表示：「現在先休息，之後打算出國念營養學」，至於今天主要想看什麼嗎？他說：「今天每一個攤位都會逛逛。」

一路繞會場，人潮眾多都沒有發現他是孫安佐，之後乖乖排隊，才讓許多人認出，排隊時候有民眾在旁等拍照，彼此都是動漫迷，還分享最喜歡的動漫人物，他所到之處不少人直呼「安佐耶！」更有人驚喜終於拍到照。

▲孫安佐和放火。（圖／翻攝自IG）

▲孫安佐回應（圖／翻攝自IG）

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