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「包3600是在羞辱人！」　劉福助氣罵澎恰恰：包這樣說得過去？

娛樂中心／綜合報導

李亞萍因為一句「澎恰恰只包3600」退回紅包，惹得對方不爽在臉書發文：「嫌少那就對不起。」引起各界議論，認為缺席婚禮還能包3600元已是非常有誠意。但劉福助則是抱持相反意見，直言澎恰恰包這個數字簡直就是在羞辱人。

據《蘋果日報》報導，劉福助替余天一家抱不平，直言嫌棄別人紅包包多少這種事不是余天的作風，且余天近年來常常樂善好施，一次都是5000到1萬這樣捐出去，反倒是對澎恰恰很不滿，認為包3600實在是很有問題，就是在羞辱人，「你可以當成沒有這回事，不包沒關係，但是你包這樣說得過去嗎？」至於澎恰恰則表示尊重。

▲羅福助氣罵澎恰恰。（圖／記者屠惠剛攝、資料照）

▲劉福助氣罵澎恰恰。（圖／記者屠惠剛攝、資料照）

事實上，澎恰恰之所以無法參加婚宴，是因為20日當天已經有排定的舞台劇演出，只能以紅包表達心意。李亞萍表示：「我知道啦，不來的人一定有他很重要的理由。」也說等忙完婚宴會打個電話，「還是好友啊，演藝圈就是這樣，地球是圓的，永遠會碰在一起。」

李亞萍事後解釋這只是一句玩笑話，以為澎恰恰禁得起玩笑，「我只是博君一笑，我一講媒體都笑起來了，工作人員也在笑。」她真正的意思是希望澎恰恰能到場，並非真的嫌紅包少，但這次也自認做得不對，「我覺得我很不好意思，一個綜藝節目，在錢上面……講出數字好像有點不太對勁。」

▲▼余天、李亞萍。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲余天、李亞萍。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

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李亞萍, 澎恰恰, 劉福助, 余天

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