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老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

記者田暐瑋／綜合報導

「蛇姬」林采緹2018年7月產下兒子，臨盆前卻爆出老公胡睿兒夜店撿屍風波，雖然她事後發表聲明表示力挺丈夫，但自從生產後，社群網站上幾乎看不到夫妻倆的合照，她產後首次復出上節目，坦言信任感大大降低，在得知老公和別的女人發生關係當下崩潰大哭，之後變得異常冷靜，卻被警告老公可能還是會有「事件」發生。

林采緹產後首次露面上《小明星大跟班》，還原胡睿兒撿屍一案，她直言事件發生當天就有警察找上門，老公知道瞞不住，也對她全數坦承，但強調是「你情我願」，她表示當時已經是隨時要生的狀態，知道此事後崩潰大哭，但隔天就立刻恢復正常，且反應變得異常冷靜，連她自己都不知道為什麼。

▲林采緹。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲林采緹。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

個性天生缺乏安全感，當了媽媽後，林采緹直言自己卻「為母則強」，個性已經變了，雖然對老公信任感下降，但孩子出生後，她苦笑：「這陣子因為要一起照顧小朋友，所以我們的關係還算是滿...滿...就滿正常的啦。」但表情看起來還是頗為複雜，讓網友相當心疼。

對此，星座專家安格斯從林采緹的命盤上分析，直言她這一生是為感情來還債，剛好她命盤上的缺口就是胡睿兒的天蠍座，專家表示：「這輩子如果你不還他，一切不會順。」但因為還有3顆遠行星逆行的狀況，接下來還有事會發生，「之後老公會不會改，這真是不一定，從盤上看還是會有小事件發生。」讓林采緹忍不住無奈搖頭。

▲林采緹。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲林采緹。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

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林采緹, 胡睿兒, 胡睿兒撿屍

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