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他24hr「堅挺站立」高舉神槍！　醫一看X光傻眼「裡面塞滿超噁物體」

記者田暐瑋／綜合報導

醫院裡無奇不有，許多病例更是讓人驚掉下巴！曾有一名性侵犯被送到急診治療，醫師發現病患的私密器官一直呈現「堅挺站立」的狀態，後來做了X光檢查後，才發現器官裡面竟然有一根「雞骨頭」和「彈簧」，讓一群醫師看傻眼，不知道如何把這些異物取出。

急診科醫師魏智偉在《醫師好辣》分享看診經驗，某次警察帶了一名性侵犯到急診，發現這位男病患的私密器官始終保持「堅挺姿態」，在進一步做了詳細檢查後，驚見器官裡塞有一根雞骨頭和彈簧，似乎是刻意要讓器官隨時昂首挺立，才會做出這種匪夷所思的舉動。

▲器官塞進雞骨。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲器官塞進雞骨。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

魏醫師表示，當時是由自己的學弟負責看診，學弟平常雖然有從不少病患耳朵裡夾出螞蟻，甚至是蜈蚣等等的蟲類，但從因為沒遇到這種狀況，面臨極大挫折，之後只好轉診給專科醫師處理。

不只如此，還有一起案例是男病患因私密器官腫脹潰爛，一開始是自己抹藥，後來一個禮拜還沒好，想起自己阿公因此截肢，趕緊到醫院治療，醫師一看才發現病患是因為入珠導致發炎感染，整個器官已經腫脹的非常嚴重，讓一起看診的醫師都大開眼界。

一般醫療院所並無執行入珠手術，為民間的非醫療機構進行較多，醫師說明，由於消毒及機械清潔可能不足、容易感染，加上珠子種類多樣，甚至有人使用BB彈，都存在不同風險。且入珠後，包皮因被珠子撐得太緊，血液循環差，更容易感染。醫師提醒，外來物容易成為身體感染源，且入珠無益，別拿命根子開玩笑。

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