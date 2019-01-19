吳尊16歲愛上初戀的她23年！　霸氣深吻愛妻「承諾補辦婚禮」：分秒離不開她

記者田暐瑋／綜合報導

藝人吳尊帶著72歲的爸爸一起參加陸綜《最美的時光》，最新內容中，老婆林麗瑩和雙方家人一起在海邊度假聚餐，一看到岳父岳母，直言心中一直有個很大的遺憾，就是沒有為老婆辦一場幸福婚禮，不只承諾一定會辦，還在家人面前親吻妻子，證明自己的愛從16歲到現在，整整23年都沒有改變，讓網友又羨慕又嫉妒：「這是什麼絕世好男人啊！」

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吳尊在節目中，被問到和老婆的初吻在哪裡，他面露羞澀頻頻傻笑，才透露是在某位親戚的家裡，看電影時趁著老婆轉頭的瞬間一親芳澤，殊不知這畫面被躲在沙發後面的親戚全都看見，笑說那時候兩人才交往2個禮拜，就忍不住想要親對方。

▲吳尊。（圖／翻攝自微博）



除了吳家人，林麗瑩的父母也特地到場，吳尊爸爸直言一直很感謝兩位親家，即使兒子至今沒有辦婚禮給女方家長一個交代，但親家卻很能體諒。吳尊也表示，沒有辦婚禮這件事，讓他覺得心裡很不舒服，承諾：「這個婚禮我一定會辦！一定會辦到很開心！」

為了讓岳父岳母放心，吳尊當眾告白：「雖然沒有辦婚禮，她（老婆）也知道我有多愛她！」更笑說每一分每一秒都想和老婆在一起，絕對沒有騙人，逗得老婆露出甜蜜笑容，「你們放心，我一定會好好照顧他們！」讓岳父對這個女婿讚賞有加，最後吳尊更是當著家人的面，把妻子一把摟過來印上一吻，用實際行動證明自己的愛有多深。

▲吳尊和老婆的愛情像是一段童話。（圖／翻攝自微博）



事實上，吳尊16歲就和林麗瑩交往，老婆是他的初戀情人，兩人悄悄結婚生子，他礙於偶像團體身分，直到2013年才承認已為人夫，更相當保護老婆不要曝光，到現在他39歲，對老婆的愛整整23年都沒有改變，「愛著16歲第一次牽手的女孩，用23年成全了一個女人的愛情童話。」讓網友相當羨慕：「吳尊是什麼絕世好男人啊！」

▲吳尊和老婆。（圖／翻攝自微博）