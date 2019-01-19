ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙

娛樂中心／綜合報導

李亞萍爆料老友澎恰恰不會來女兒的婚宴，竟脫口：「還只包3600元，我把它退回去！」引起對方不滿在臉書發文「您嫌少，那就對不起」，掀起爭議。對此，演藝圈大老級演員陳松勇聽了也火大，不爽回嗆李亞萍一家，引起網友討論。

陳松勇曾被余天點名性騷擾素珠阿姨，甚至形容他「動手動腳，又摸又搓！」雙方因此結下樑子，據《三立新聞》報導，如今李亞萍失言遭網友砲轟，他則是相當不以為然，不爽反嗆：「孩子都生了幹嘛還要辦？」

▲李亞萍解釋澎恰恰事件。（圖／華視提供／資料照）

▲李亞萍解釋澎恰恰事件。（圖／華視提供／資料照）

李亞萍解釋，之所以提到3600元的紅包，原本是當一個笑哏，「我只是博君一笑，我一講媒體都笑起來了，工作人員也在笑。」她真正的意思是希望澎恰恰能到場，並非真的嫌紅包少，但這次也自認做得不對，「我覺得我很不好意思，一個綜藝節目，在錢上面……講出數字好像有點不太對勁。」

家裡難得辦喜事，李亞萍表示自己是抱著喜悅、珍惜的心，希望邀請最親近的朋友一起慶祝，就算對方只包360元，「人來的話，我都開心到不得了。」她自認跟澎恰恰有多年交情，不會因為這個小摩擦就影響，「見了面就沒事了，我以後儘量注意不要亂開玩笑。」

▲陳松勇回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳松勇。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

事實上，澎恰恰之所以無法參加婚宴，是因為20日當天已經有排定的舞台劇演出，只能以紅包表達心意。李亞萍表示：「我知道啦，不來的人一定有他很重要的理由。」也說等忙完婚宴會打個電話，「還是好友啊，演藝圈就是這樣，地球是圓的，永遠會碰在一起。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

理科太太踢到鐵板！　「蔡康永開砲逼問12分鐘」她尷尬冒汗…網跪著看完

10個月嬰兒「嘴裡全是廚餘餿水」慘送命！　全因為媽媽這個「致命疏忽」

火鍋店「高顏值天菜老闆」爆紅！　燦笑露大肌肌迎客…女客秒淪陷：戀愛了❤

「沒去婚禮包3600」還被嫌少退回！　澎恰恰回應怒了

他沙啞3年「聲帶一片花海」！　冒出一顆顆小肉球…醫傻眼：喉嚨長菜花

人妻被逼做20次試管「卵子都沒了」！醫不忍　男方家冷回：反正我們有錢

李亞萍嫌3600少被罵爆！　藝人婚禮紅包「驚人行情」曝光：比一般人多3倍

丫頭豐滿胸型全露！　濃妝長髮變了一張臉…網驚：蕭亞軒是你

蕭敬騰撩到理科太太！　她全程露少女甜笑…網看傻：面癱症一秒痊癒

隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

李光洙交代照顧她！　金鍾國霸氣護李善彬：別緊張，我在

曾莞婷婚禮「讓出新郎」　牽李燕手給陳冠霖…網哭：史上最聖光女主角

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

二伯10年前「39kg少女照」曝光！　蔡阿嘎一看驚呼…網笑：要睡陽台了

隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好

《聲林》總決賽名單出爐　最終「6+1人選」定案

林明禎PO這張照…老司機秒懂！E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？

快訊／冏星人宣布：不當YouTuber了！　「被逼得不能再做想做的事」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李亞萍, 澎恰恰, 陳松勇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙
  2. 許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻
  3. 李亞萍嫌3600少被罵爆！　藝人婚禮紅包「驚人行情」曝光：比一般人多3倍
  4. 吳青峰飆唱陳奕迅《我們》！　想到「和爸爸的遺憾」哽咽了
  5. 還記得GOT7第一首奪冠單曲嗎？5年擠身世界男團成長史
  6. 聽到滴妹車禍「求救借20萬」！　阿滴「第一反應」逼哭她
  7. 隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好
  8. 瘋電影／胡桃鉗與奇幻四國　克拉拉的奇幻歷險
  9. 詹姆斯麥艾維拍《異裂》24人格怎切換　揭露快速入戲秘訣
  10. 「吻戲達人」金來沅形象大轉變　新片化身黑道議員

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366