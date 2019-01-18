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「沒去婚禮包3600」還被嫌少退回！　澎恰恰回應怒了

娛樂中心／綜合報導

余天女兒余苑綺20日舉辦婚宴，李亞萍17日受訪時爆料：「澎恰恰還只包3600元，我把他退回去，不來就不要包謝謝！經濟拮据。」讓一旁的王彩樺趕緊表示會包出5位數的紅包。不過澎恰恰在臉書回應：「您嫌少，那就對不起。」語氣似乎有些許不滿。

對於李亞萍退回紅包，澎恰恰事後在臉書發文寫道：「紅包3600太少被退回！禮到人不到，您嫌少，那就對不起。」雖然這則貼文目前已被刪除，但仍有網友替他抱不平，「擅自公佈紅包金額真的很沒品，這樣的交情連$3600都嫌多」、「包紅包是心意，而不是在意數字的多寡」、「公布紅包金額真的夠扯」。據《蘋果日報》報導，李亞萍則是回應：「主要是氣他不能來，這麼多年朋友玩笑都開不起嗎？」

▲李亞萍退紅包 。（圖／取自余天臉書、資料照）

▲李亞萍退紅包 。（圖／取自余天臉書、資料照）

余苑綺原先預計在2018年6月補辦婚宴，但因產後復原不及決定延期。最終她的婚宴定在1月20日於圓山飯店舉辦婚禮，席開110桌，發出了千張喜帖，受邀人士橫跨各界，而她的家人們在婚禮當天也沒閒著，姊姊余筱萍擔任伴娘，弟弟余祥銓則會在婚禮獻唱。

余苑綺把婚宴交給婚顧跟爸媽規劃，至今不太清楚節目細節，「不要太多人出太多意見，我都沒有干涉。」余祥銓會上台獻唱英文歌，她強調宴會會走「質感」路線，不會讓賓客上台一人唱一首歌。她為美美穿上婚紗，會找時間去運動，至於李亞萍目前煩惱減重，希望可以瘦回年輕時的狀態，她認為以李亞萍的年紀，維持這樣的體態已經很厲害，「我都會想怎麼可能回到年輕的樣子，現在已經很好了，她還是不滿意。」

▲李亞萍退紅包 。（圖／取自澎恰恰臉書）

▲李亞萍退紅包 。（圖／取自澎恰恰臉書）
  

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