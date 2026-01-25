巨蟹男的浪漫0例外！徐凱希開車前「細看儀表板超感動」：我爸寶我驕傲

記者潘慧中／綜合報導

由《我愛黑澀會》出道的徐凱希儘管工作繁忙，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她25日便在社群網站上傳一張汽車儀表板的照片，幸福展現和爸爸之間的深厚感情。

▲徐凱希爸爸總是會將車子先加滿油。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



從Instagram限時動態可以看到，徐凱希特地用紅色畫筆在儀表板的油量表上圈出一個大大的愛心，畫面中指針清楚地指向「F」（Full）的位置，顯示油箱處於全滿狀態。

看到這一幕，徐凱希有感而發地說，「每次要用車從爸爸那邊接回來的車，油永遠是加滿的」，更令人感動的是，這樣的貼心「沒有一次例外」，顯見徐爸總是默默確保她用車時的便利與無虞。

▲徐凱希備受疼愛。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



對於父親這份堅持多年的貼心舉動，徐凱希幽默又感性地註解，「巨蟹男的浪漫」，並附上螃蟹與玫瑰花的圖案。這種不需透過言語、而是直接透過務實行動來表達愛的細膩方式，正是她眼中屬於「巨蟹座爸爸」獨有的溫柔體現，讓她感到相當窩心。

▲徐凱希笑稱自己是爸寶。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



最後，徐凱希更不忘大方以此為榮，用Hashtag寫下「我爸寶我驕傲」，短短幾個字不僅流露出她身為女兒被寵愛的幸福感，也顯見她和爸爸之間緊密的親子關係，讓不少粉絲看了也感受到這份家庭的溫暖。