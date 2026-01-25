直擊／爬一半突「定格」掛牆上！霍諾德嚇壞主持人　真相曝光笑噴：在挑歌啦

記者蕭采薇／台北報導

嚇死人！美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）挑戰徒手攀登台北101，就在稍早他以驚人速度向上攀爬時，身處高空的他突然「完全定格」停止動作，這一幕讓直播主持人當場倒抽一口氣驚喊：「等一下！」沒想到下一秒鏡頭拉近，真相曝光讓全場笑翻。

▲霍諾德站在台北101外牆休息，依然面露微笑。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲）

突然停在半空中 主持人嚇到結巴

霍諾德開爬後速度相當快，手腳俐落地在台北101的玻璃帷幕與鋁合金扣件間移動。然而就在爬升至約20層樓高度時，他突然在一處節點停了下來，停在半空中。

由於這是無繩索的「Free Solo」，任何停頓都可能意味著體力流失或遇到困難。直播主持人見狀語氣瞬間緊張，沒想到下一秒，發現霍諾德只是要求調整音樂。發現是虛驚一場後，主持人忍不住爆笑大喊：「天啊！我喜歡他這樣！他是在挑歌，他要嗨起來！」

▲霍諾德突然停下，原來是要求調整音樂。（圖／翻攝自Netflix）

事實上，霍諾德過去在挑戰極限攀登時，習慣透過聽音樂來保持專注與節奏感。只是沒想到在幾百公尺的高空，他還能如此愜意地「掛」在牆上選歌，展現出超乎常人的專業和心臟強度。