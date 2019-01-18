李亞萍開記者會：對澎恰恰不好意思！　嫌3600少「只是博君一笑」

記者李湘文／綜合報導

藝人李亞萍即將在20日嫁女兒，日前爆料老友澎恰恰不會來婚宴，「還只包3600元，我把它退回去」，引起對方不滿在臉書發文「您嫌少，那就對不起」，掀起爭議。她今天（18日）下午開記者會，澄清只是開玩笑，自認跟對方交情夠才這樣說，「我覺得很不好意思。」

▲李亞萍解釋澎恰恰事件。（圖／華視提供／資料照）

李亞萍解釋，之所以提到3600元的紅包，原本是當一個笑哏，「我只是博君一笑，我一講媒體都笑起來了，工作人員也在笑。」她真正的意思是希望澎恰恰能到場，並非真的嫌紅包少，但這次也自認做得不對，「我覺得我很不好意思，一個綜藝節目，在錢上面……講出數字好像有點不太對勁。」

▲澎恰恰因為紅包事件，不開心發文 。（圖／翻攝自臉書／澎恰恰的大鼻峒）

家裡難得辦喜事，李亞萍表示自己是抱著喜悅、珍惜的心，希望邀請最親近的朋友一起慶祝，就算對方只包360元，「人來的話，我都開心到不得了。」她自認跟澎恰恰有多年交情，不會因為這個小摩擦就影響，「見了面就沒事了，我以後儘量注意不要亂開玩笑。」

事實上，澎恰恰之所以無法參加婚宴，是因為20日當天已經有排定的舞台劇演出，只能以紅包表達心意。李亞萍表示：「我知道啦，不來的人一定有他很重要的理由。」也說等忙完婚宴會打個電話，「還是好友啊，演藝圈就是這樣，地球是圓的，永遠會碰在一起。」