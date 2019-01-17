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人妻被逼做20次試管「卵子都沒了」！醫不忍　男方家冷回：反正我們有錢

記者田暐瑋／綜合報導

結婚後最怕遇到家人照三餐逼問「什麼時候生小孩？」有一對晚婚又想生小孩的夫妻，老婆在家中長輩的施壓下，只得去做試管懷孕，前前後後做了20次，到最後卵子都沒了，長輩卻是冷冷丟下一句話：「我們有錢，一定要生！」連醫生都看不下去。

婦產科醫師黃貴帥遇過不少求做試管的夫妻，曾有一對夫妻因為太晚婚，礙於長輩的催促，只好選擇做試管嬰兒，跑遍了國內外各地的醫院，總共做了20次還沒有成功懷孕，但上面的長輩只回了一句：「我們有錢，你就一定要生！」花再多錢都要讓這個老婆去做。

▲人妻被逼做試管。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲人妻被逼做試管。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

打到最後，這個老婆的卵子都沒有了，卻還是一直被逼迫懷孕，連醫生都直呼太可憐。醫師黃貴帥還分享另一起案例，曾遇過一位媽媽連生了7胎，卻都是女生，為了滿足長輩的期望，只好繼續拼第8胎，幾乎是每一年都在生小孩，為了生男嬰相當瘋狂。

事實上，做試管成功懷孕的案例越來越多，藝人陳庭妮也是試管嬰兒，透露童年時期，真的不太喜歡談起自己是試管嬰兒的事情，主要是因為總是會被眾人嘲笑，懂事之後漸漸接觸到醫學方面的知識，得知以前因科技不進步的關係，光是做試管嬰兒就得開2次刀，但媽媽卻說一點也沒有感受到疼痛，「她生完隔天馬上就去育嬰室看我」，回想起來，猜想媽媽畢竟試到第5次才生下她，「可能是喜悅大於一切」，媽媽才沒有喊痛吧！

▲▼佩佩嫁進大家族「堅持不搬出去」（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

▲佩佩（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

雙胞胎佩佩為了求子嘗試做試管手術，小心翼翼地護胎，就連起床動作都不敢太大，笑說懷孕期間好像公主上身一樣，睡覺翻身要老公幫忙、婆婆還會親自送餐到房間來，就怕她會累到，對此內心感激不已。佩佩原本對生子的態度是順其自然的，但檢查之後發現有子宮內膜異位的跡象，才開始嘗試做試管手術，回憶這段過程也直言真的很辛苦。

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