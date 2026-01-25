關穎、陶晶瑩逛精品「遭店員擺臭臉」　怒掀背後內幕：花錢受氣

記者王靖淳／綜合報導

女星關穎最近登上陶晶瑩的YouTube節目，兩人在過程中大聊關於高奢品牌的銷售話術與潛規則，片段播出後，立刻在網路上掀起討論。

▲陶晶瑩、關穎。（圖／翻攝自Instagram）

關穎、陶晶瑩曾遇精品店員擺臉色

節目中，關穎透露曾遇過精品店員擺臉色，而陶晶瑩也分享一次讓她大開眼界的「陪逛驚魂記」。她表示自己曾陪三位貴婦朋友搭飛機出國血拼，沒想到還沒進店門，朋友們就緊張兮兮地互相提醒「不能走錯門」，只因上次走了正門惹怒櫃員，這次得乖乖從側門進去。

進店後的情況更讓陶晶瑩傻眼，三位貴婦竟被晾在一旁「罰站」，當其中一人問是否有粉紅色的包款時，櫃員竟回嗆：「粉紅色我能給妳嗎？妳拿照片來我就要給妳嗎？妳知道這多少人要嗎？」囂張的態度讓在一旁的陶晶瑩氣到「心裡想說要不要我打你。」

面對店家種種手段，陶晶瑩事後分析，品牌方光是進出門的規定，其實就是一種「操縱你、玩弄你」的策略，讓消費者在不知不覺中被矮化。聽完這段荒謬經歷，關穎深表認同，她直言自己沒辦法接受這種待遇，並霸氣地表示：「妳怎麼會花錢受氣呢？」她認為如果真的喜歡，「就算是溢價我買得到，那我就寧可去溢價買。」