直擊／陳漢典、Lulu世紀婚禮！小倆口鏡頭前深吻　他羞喊：事業線很吸引人

藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典今（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，共同見證兩人的幸福時刻。稍早小倆口現身受訪，罕見在鏡頭前放閃，而整場婚宴宛如一場展覽，外圍有大熱門攝影棚看板，場內還有旋轉木馬，彷彿遊樂園，LuLu不願透露實際花費，不過陳漢典扛起婚禮花費，霸氣直說：「因為LuLu讓我變得更有肩膀。」被問到晚上是否會有洞房花燭夜，陳漢典結巴笑回：「看我們...，氣氛到了、燈光美氣氛佳的時候。」

兩人一早就開始忙碌，幾乎沒什麼睡覺，LuLu坦言在送別父母時難忍落淚，「哭到不成人形，還沒到拜別那刻媽媽在心裡想著拜別的畫面就已經哭了，爸爸昨天晚上自己已先哭完，沒想到也是白練習一場，我們家都很感性。」連鮮少掉淚的陳漢典都忍不住動容。

LuLu今天婚禮小露事業線，她笑說：「今天讓大家看見我的厲害。」陳漢典則放閃回應：「我為什麼會跟妳結婚？就是貪圖妳的美貌，事業線真的很吸引人，整體搭配很漂亮，不能看局部，我是看整體性。」最後兩人對彼此告白，認為生命中難得遇到那麼契合的人，所以格外珍惜現況，LuLu甜蜜表示：「這個人每個時刻我都愛他。」陳漢典立馬感觸說：「我愛你的全部，這是真心話。」