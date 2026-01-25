快訊／霍諾德攻頂台北101！累癱坐塔尖喊「太酷了」　甜吻愛妻連線雙胞胎

記者蕭采薇／台北報導

人類歷史新頁！美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）挑戰徒手攀登台北101，歷時約一個半小時的極限搏鬥，終於在稍早成功攻頂！愛妻桑妮（Sanni McCandless）早已守候在此，她臉上掛著燦爛笑容迎接，並獻上深情一吻。

▲霍諾德攀登台北101成功攻頂，太太桑妮獻吻。（圖／翻攝自Netflix）

累癱坐塔尖！霍諾德真實心聲：真的很累

完成這項耗盡體力與專注力的挑戰後，霍諾德一度直接坐在台北101的頂端平台喘息，俯瞰著腳下的台北市。他難掩興奮卻也誠實地對著鏡頭說道：「這太酷了！但老實說，我真的很累，不過一切都太美好了！」

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101，上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

最萌視訊！雙胞胎女兒見證傳奇

攻頂後最溫馨的一幕，莫過於霍諾德與桑妮立刻拿起手機，打視訊電話給這對「攀岩界最強夫妻」的雙胞胎女兒。雖然年幼的孩子可能還不清楚爸爸剛剛完成了多麼驚人的壯舉，但透過小小的螢幕，她們參與了父親人生中輝煌的一頁，也為這場驚心動魄的挑戰畫下最完美的句點。

▲霍諾德攀登「台北101」成功攻頂。（圖／翻攝自Netflix）