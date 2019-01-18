蕭敬騰撩到理科太太！　她全程露少女甜笑…網看傻：面癱症一秒痊癒

記者田暐瑋／綜合報導

理科太太（陳映彤）最出名的就是她的「面癱」表情，不管跟多少大咖藝人合作拍影片，也可說是不動如山，不過就在遇上蕭敬騰後，她的面癱症一秒痊癒，在聽到對方親暱稱呼她「彤彤」時，露出少女般羞澀笑容，有網友甚至發現兩人還有夫妻臉，笑虧：「理科太太史上最多表情的一次。」

理科太太在IG上傳和蕭敬騰合拍的影片，老蕭一劈頭就主動示好，親暱問說：「我現在可以直接叫你彤彤？彤彤！」讓她笑得合不攏嘴，馬上就答應：「可以啊！」全程都露出甜蜜蜜的燦爛笑容看著老蕭，聽到老蕭頻頻嘴甜稱讚：「對你有種莫名的觸動。」讓她忍不住露出心碎的表情：「可惜我已經結婚有小孩了。」

▲理科太太和蕭敬騰。（圖／翻攝自IG）



看到蕭敬騰的可愛模樣，理科太太樂得說：「男子漢騰騰真的很會講話！老公不要看，蕭敬騰說他的另外一半不需要會煮飯。」她也直言兩人的確有夫妻臉，尤其是臉型特別相似，網友忍不住笑虧，「老蕭成功撩到太太」、「開台以來臉部表情最豐富明顯的一次」、「臉癱症直接痊癒」、「理科太太嘴角失守太可愛了」、「妳知道自己的嘴角飛起來沒降落過嗎」。

在 Instagram 查看這則貼文 Evelyn Chen 理科太太（@liketaitai）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 17 日 下午 5:09 張貼

▲理科太太露出燦爛笑容（圖／翻攝自IG）

理科太太日前上聖結石的頻道，接受測謊單元，當被問到「結婚到現在，有沒有那麼一刻，想跟老公離婚」時，她尷尬地笑說：「有！」讓一旁的聖結石直呼：「完了好尷尬。」她也解釋是因為當時正在經歷產後憂鬱，跟先生吵架時，才萌生過離婚念頭，她也直言：「我忘了吵什麼。」表示只是因為一些大不了的事。

理科太太更透露如果理科先生看到的話，一定會超級傻眼，她表示：「因為他是不容許有離婚這件事情。」當被問到「是否有婆媳問題」時，她則直接回應沒有，更表示婆婆和公公都超愛自己，可見一家人的好感情。

▲理科太太和蕭敬騰。（圖／翻攝自IG）

▲網友反應。（圖／翻攝自IG）