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丫頭豐滿胸型全露！　濃妝長髮變了一張臉…網驚：蕭亞軒是你

記者田暐瑋／綜合報導

藝人丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，有著招牌娃娃音的她，總給人甜美、可愛的形象。隨著開始當起老闆娘，需要出席的重要場合變多，她也開始轉變風格，穿起黑色褲裝，上半身則是低胸馬甲，爆出豐滿上圍，讓人驚呼：「原來你這麼有料！」

丫頭17日在IG上傳出席活動的時尚照，穿著一襲黑色絨布褲裝，上半身內搭則是一件緊身馬甲，不只勒出腰身，就連上圍也蹦出見客，讓人意外原來她其實身材超好，眼睛大吃冰淇淋，而馬甲外她再套了件黑色西裝外套，展現幹練女強人姿態。

▲丫頭。（圖／翻攝自IG）

▲丫頭。（圖／翻攝自IG）

從可愛路線轉變成性感女人風，讓許多網友驚艷不已，「這美到我差點認不出來」、「丫頭長大了」、「氣場十足」、「好辣又好正」，甚至還有人大讚她這個打扮乍看像是歌后蕭亞軒，全身散發濃濃時尚味。

丫頭很會理財，從小就會精算一餐只能吃幾顆水餃，也努力克制自己的購物慾，為了不讓自己有物慾，索性不去看不去聽，就能阻絕花錢的念頭。從小地方開始省錢，是她存到2間房子的關鍵，她曾舉例，和朋友出去吃飯時，會因為沒有喝飲料、吃前菜，就和朋友商量要少付200元，或是因工作需要非得搭小黃時，會事先跟司機殺價，連她自己都笑說：「當時臉皮很厚。」此外，她也會詢問廠商能不能贊助上節目的服裝，當時一個月生活費總共不超過8000元，讓她至今都很感謝這些人的幫助。

▲丫頭。（圖／翻攝自IG）

▲丫頭被指和蕭亞軒很相似。（圖／翻攝自IG）

在23歲時存到人生第一桶金，28歲時就買了第一間房送給媽媽和弟弟，丫頭後來認為，用「錢滾錢」來賺錢最快，所以很快又買到了第二間房送給自己，房價約1880萬元。她先前也透露，現在都會灌輸好友存錢觀念，一般人拿到薪水都會先玩樂，花到最後剩幾千塊就沒有存錢動力，但自己則是先分配薪水，扣掉每月基本的必要開銷後，再撥出一部分錢去儲蓄，最後剩下的才是自己能隨意使用的。

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