霍諾德攻頂後首發聲「我會容光煥發好幾天」！　站塔尖第一念頭：千萬別掉下去

記者蕭采薇／台北報導

「我肯定會容光煥發好幾天！」美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）成功徒手征服台北101，完成這項從小到大的夢想。在稍早舉行的會後記者會上，他難掩興奮之情，直言這場冒險讓他感到無比滿足。而被問到站在508公尺高的塔尖當下在想什麼？他幽默透露，除了讚嘆美景，腦中其實只有一個念頭：「風好大，千萬別掉下去！」

▲霍諾德分享挑戰「徒手攀登台北101」成功的心情。（圖／ETtoday）

延後一天更有感 「像在廣闊山脈中的冒險」

原訂昨日登場的挑戰因天候不佳順延至今日，霍諾德表示這完全沒有影響心情，反而更讓他有「回家」的感覺。

「這感覺更像是真正的攀岩，表示我們真的來到這裡了。」霍諾德解釋，平時在大自然攀登山壁時，天氣本就變化莫測、風雨交加，「這使得我在台北挑戰的過程，更像是一場在廣闊山脈中的盛大冒險，這就是攀岩挑戰的一部分。」對他而言，等待與適應環境，正是冒險的醍醐味。

起攀前一度忐忑 上牆後「節慶氛圍」助攻

談到此行最大的挑戰，霍諾德坦言是「保持冷靜」。他透露剛開始準備起攀時，內心其實有點緊張、忐忑不安，「想說很多人在看，會不會分心？」

▲霍諾德分享挑戰「徒手攀登台北101」成功的心情。（圖／ETtoday）



但當他雙手真正觸摸到建築表面、開始向上攀登後，焦慮感瞬間消失。「說實話，群眾都在祝福我，這讓整個過程更有節慶氣氛了！」霍諾德笑說，台灣民眾的熱情讓他深受鼓舞，每個人都享受其中，讓他覺得這一切「太棒了」。

攻頂最美一刻 腦中警語：別掉下去

歷時91分鐘成功登頂，當霍諾德終於站在台北101的尖塔頂端時，映入眼簾的景色讓他震撼不已。「我當時想，這景色太美了！多麽美好的一天！」

▲霍諾德拍照時露出俏皮表情。（圖／ETtoday）

霍諾德感性地說，這一週待在台北總是陰雨綿綿，感覺像被困在雲裡，沒想到今天天氣完美、視野一覽無遺，「我當時想，我現在站在尖塔頂端，正是欣賞這壯麗景色的最佳時機。」不過他也誠實補充，因為塔尖風勢強勁，他在欣賞美景的同時，身體本能也發出警訊：「風很大，千萬別掉下去（Don't fall），我當時就在努力保持平衡。」

桑妮笑看丈夫圓夢：這件事我真的幫不了

一路陪伴的妻子桑妮（Sanni Honnold）也出席了記者會，她笑說，當深愛一個人時，總會希望能代替對方分擔困難，「我想代替他做所有事，但這件事（徒手攀登）我真的不行！」引發現場哄堂大笑。她也感性表示，今天充分感受到了台灣人的熱情與鼓勵，這對他們夫妻來說意義重大。

▲艾力克斯霍諾德妻子桑妮，也現身記者會。（圖／ETtoday）