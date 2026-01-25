ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蹦闆低調捐助育幼院被目擊
未來一周2波冷空氣「北東濕答答」
大蛇丸罕放閃！0偽裝約會被拍
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林俊逸 曾國城 歐弟 霍諾德 王心凌 Lulu 陳漢典 張震

霍諾德攻頂後首發聲「我會容光煥發好幾天」！　站塔尖第一念頭：千萬別掉下去

記者蕭采薇／台北報導

「我肯定會容光煥發好幾天！」美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）成功徒手征服台北101，完成這項從小到大的夢想。在稍早舉行的會後記者會上，他難掩興奮之情，直言這場冒險讓他感到無比滿足。而被問到站在508公尺高的塔尖當下在想什麼？他幽默透露，除了讚嘆美景，腦中其實只有一個念頭：「風好大，千萬別掉下去！」

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）會後記者會。（圖／ETtoday）

▲霍諾德分享挑戰「徒手攀登台北101」成功的心情。（圖／ETtoday）

延後一天更有感　「像在廣闊山脈中的冒險」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原訂昨日登場的挑戰因天候不佳順延至今日，霍諾德表示這完全沒有影響心情，反而更讓他有「回家」的感覺。

「這感覺更像是真正的攀岩，表示我們真的來到這裡了。」霍諾德解釋，平時在大自然攀登山壁時，天氣本就變化莫測、風雨交加，「這使得我在台北挑戰的過程，更像是一場在廣闊山脈中的盛大冒險，這就是攀岩挑戰的一部分。」對他而言，等待與適應環境，正是冒險的醍醐味。

起攀前一度忐忑　上牆後「節慶氛圍」助攻

談到此行最大的挑戰，霍諾德坦言是「保持冷靜」。他透露剛開始準備起攀時，內心其實有點緊張、忐忑不安，「想說很多人在看，會不會分心？」

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）會後記者會。（圖／ETtoday）

▲霍諾德分享挑戰「徒手攀登台北101」成功的心情。（圖／ETtoday）

但當他雙手真正觸摸到建築表面、開始向上攀登後，焦慮感瞬間消失。「說實話，群眾都在祝福我，這讓整個過程更有節慶氣氛了！」霍諾德笑說，台灣民眾的熱情讓他深受鼓舞，每個人都享受其中，讓他覺得這一切「太棒了」。

攻頂最美一刻　腦中警語：別掉下去

歷時91分鐘成功登頂，當霍諾德終於站在台北101的尖塔頂端時，映入眼簾的景色讓他震撼不已。「我當時想，這景色太美了！多麽美好的一天！」

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）會後記者會。（圖／ETtoday）

▲霍諾德拍照時露出俏皮表情。（圖／ETtoday）

霍諾德感性地說，這一週待在台北總是陰雨綿綿，感覺像被困在雲裡，沒想到今天天氣完美、視野一覽無遺，「我當時想，我現在站在尖塔頂端，正是欣賞這壯麗景色的最佳時機。」不過他也誠實補充，因為塔尖風勢強勁，他在欣賞美景的同時，身體本能也發出警訊：「風很大，千萬別掉下去（Don't fall），我當時就在努力保持平衡。」

桑妮笑看丈夫圓夢：這件事我真的幫不了

一路陪伴的妻子桑妮（Sanni Honnold）也出席了記者會，她笑說，當深愛一個人時，總會希望能代替對方分擔困難，「我想代替他做所有事，但這件事（徒手攀登）我真的不行！」引發現場哄堂大笑。她也感性表示，今天充分感受到了台灣人的熱情與鼓勵，這對他們夫妻來說意義重大。

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）會後記者會。（圖／ETtoday）

▲艾力克斯霍諾德妻子桑妮，也現身記者會。（圖／ETtoday）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

艾力克斯霍諾德Alex Honnold台北101霍諾德

推薦閱讀

快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

4小時前

直擊／爬到77樓遇「Google員工應援」！霍諾德笑喊：這層太狂　揮手嗨翻辦公室

直擊／爬到77樓遇「Google員工應援」！霍諾德笑喊：這層太狂　揮手嗨翻辦公室

5小時前

直擊／爬一半突「定格」掛牆上！霍諾德嚇壞主持人　真相曝光笑噴：在挑歌啦

直擊／爬一半突「定格」掛牆上！霍諾德嚇壞主持人　真相曝光笑噴：在挑歌啦

5小時前

快訊／霍諾德攻頂台北101！累癱坐塔尖喊「太酷了」　甜吻愛妻連線雙胞胎

快訊／霍諾德攻頂台北101！累癱坐塔尖喊「太酷了」　甜吻愛妻連線雙胞胎

4小時前

20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」　自嘲：我當年爬4小時

20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」　自嘲：我當年爬4小時

3小時前

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taipei 101」

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taipei 101」

4小時前

林俊逸古蹟唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！　歐弟不忍：真的很為難

林俊逸古蹟唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！　歐弟不忍：真的很為難

18小時前

霍諾德攻頂後首發聲「我會容光煥發好幾天」！　站塔尖第一念頭：千萬別掉下去

霍諾德攻頂後首發聲「我會容光煥發好幾天」！　站塔尖第一念頭：千萬別掉下去

2小時前

霍諾德今早9點「徒手爬台北101」　《ETtoday》多平台全程直播陪你見證

霍諾德今早9點「徒手爬台北101」　《ETtoday》多平台全程直播陪你見證

8小時前

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌…對象是《創造營》正妹

7小時前

最美一幕！霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

最美一幕！霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

5小時前

幕後／超車半小時！霍諾德台北101爬太快　「90分就攻頂」記者會緊急提前

幕後／超車半小時！霍諾德台北101爬太快　「90分就攻頂」記者會緊急提前

3小時前

熱門影音

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色
「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～
霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
SJ演唱會粉絲應援狂掉漆　團員見狀急喊：快一點XD

SJ演唱會粉絲應援狂掉漆　團員見狀急喊：快一點XD
趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行
賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」
洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？
FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤

FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤
SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ

SJ高雄巨蛋開唱第一天 始源自責道歉：我感冒了QQ
趙露思素顏

趙露思素顏
王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

看更多

【跟上時代潮流的殭屍】一招把殭屍片拍出仙俠片的飄逸感XD

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前21

富邦啦啦隊女神「野外解放比基尼」！一轉身⋯小丁蜜桃臀被看光

49分鐘前97

台北101衝大陸熱搜第一！陸網讚「大樓建築質量真好」…世趨前20

49分鐘前40

霍諾德攀101「意外目擊信義區兩大之最」！他拍罕見一幕 現場照曝

54分鐘前0

《黑澀會》女星創業太拼！陳米薇「昔身體亮紅燈」近況曝　創4公司謝貴人

55分鐘前0

動力火車3場小巨蛋秒殺！　粉崩潰哀號「清票時間曝光」

1小時前128

剛徒手攻頂台北101！霍諾德笑評「很家庭友善」　親口談下一個目標

1小時前3316

霍諾德爬101「藏賈董心機」！樓下環境有一排亮點 賈永婕認了：有發現嗎

1小時前65

獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

1小時前12

寇世勳、楊貴媚淚別趙學煌　揭他26年血淚抗病史

2小時前0

愛雅懷孕8個月認了「和老公分房睡」！無奈原因曝光：突然變好嚴重

讀者迴響

熱門新聞

  1. 霍諾德成功！徒手爬完台北101
    4小時前10834
  2. 爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂
    5小時前4217
  3. 霍諾德突「定格」嚇壞主持人
    5小時前2413
  4. 霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累
    4小時前6820
  5. 法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」
    3小時前288
  6. 有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德
    4小時前265
  7. 林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！
    18小時前168
  8. 霍諾德站塔尖心想：千萬別掉下去
    2小時前5016
  9. ETtoday全程直播霍諾德見證歷史
    8小時前1810
  10. 陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌《創造營》正妹
    7小時前1014
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合