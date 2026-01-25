BL劇打破次元牆！葛兆恩、紀成澔「席開18桌」比照真實婚禮

記者許逸群／台北報導

BL直式影集《我說愛你是真的》於今（25日）開播，劇組更大手筆舉辦「Love is Real Wedding Day」主題婚宴活動，將劇中浪漫場景搬進現實，打造台灣BL劇史上首場沉浸式婚禮。導演蔡妃喬率主演夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔出席，現場席開18桌，讓粉絲化身親友團一同「喝喜酒」。

▲▼《我說愛你是真的》葛兆恩與紀成澔婚禮席開18桌。（圖／結果娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場主題婚宴活動比照正式規格，將劇中「黑白府喜宴」經典重現。儀式由伴郎楊翹碩率先進場，接著夏和熙則以劇中「表哥」身分，溫馨牽著紀成澔緩緩步入會場，將「新郎」交付給葛兆恩。葛兆恩與紀成澔隨後面對面站定，輪流唸出寫給彼此的婚約誓詞，字句真摯溫柔，讓現場氣氛溫馨感人。

現場準備了象徵性的婚約簽署，儀式感十足。來自馬來西亞的紀成澔難掩興奮，分享這是在台灣參與的第一場婚禮，直言現場佈置彷彿讓他回到劇中，感到非常幸福開心。手中的捧花更別具巧思，是以劇中CP的甜蜜拍立得道具重新設計，並分成10束花束送給幸運粉絲。

▲「隨遇而安CP」楊翹碩與夏和熙。（圖／結果娛樂提供）

活動中也帶來多組驚喜表演。夏和熙與楊翹碩首次公開合唱新歌〈沈迷於浪漫〉，兩人合唱雖有小「凸槌」，卻因自然流露的曖昧互動反而更添甜度。壓軸的葛兆恩首度帶來唱跳新歌〈Summer Crush〉，更驚喜邀請「另一半」紀成澔上台共舞，瞬間點燃全場氣氛。

來到活動高潮，除了兩對CP的親密互動遊戲外，還搶先曝光了「黑白水行CP」的求婚橋段，以及「隨遇而安CP」的多個親吻畫面，粉絲尖叫聲將婚宴的粉紅氛圍推向最高潮。導演蔡妃喬表示，這場婚宴旨在打造沉浸式體驗，讓粉絲真正走進角色的世界，親自參與這段愛情的重要時刻。

▲▼《我說愛你是真的》席開18桌，劇中主要角色都到場。（圖／結果娛樂提供）